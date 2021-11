Kristie Alley, che fine ha fatto la protagonista di Senti chi parla, stasera su Paramount Network

John Travolta e Kristie Alley sono i protagonisti di Senti chi parla, in onda questa sera, martedì 30 novembre 2021, alle 21.10 su Paramount Network. Diretta da Amy Heckerling e distribuita nelle sale nel 1989, la commedia racconta la storia di una giovane trentenne che, abbandonata dall’uomo che l’ha messa incinta, trova nel tassista che l’ha aiutata ad arrivare in ospedale in preda alle doglie, il papà perfetto per il suo bambino. Il successo della prima parte ha spinto i produttori a realizzare altri due capitoli: Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso. Qualche anno fa, si è parlato anche di un probabile reboot ma, a oggi, non vi è nessun progetto imminente.

Senti chi parla: le cose da sapere sul film in onda stasera su Paramount Network alle 21.10

Senti chi parla: la trama

Mollie è una giovane consulente fiscale di New York, ha una carriera di successo ed è innamorata di Albert. Nonostante sia sposato e con figli, l’uomo si riscopre talmente infatuato da arrivare a chiederla in sposa. Si scoprirà ben presto che era solo una promessa fatua: quando Mollie gli annuncerà di essere rimasta incinta, l’amante farà dietrofront e, stravolto dalla notizia, la tradirà con un’altra donna. I rapporti tra i due si chiudono definitivamente e, nonostante le difficoltà che dovrà affrontare, la trentenne deciderà di portare avanti la gravidanza da sola. Passano i mesi, tutto sembra procedere a gonfie vele quando, una mattina, mentre passeggia tranquilla, le arrivano le doglie. A soccorrerla ci penserà il tassista James, che la accompagnerà in ospedale e, colpito dalla sua storia, assisterà anche al parto. Da quel momento in poi, il ragazzo si affezionerà a Mollie e al piccolo Mickey: nascerà una profonda amicizia, si presterà a fare da baby sitter al neonato e lo accudirà come se fosse il padre. Intanto, la neomamma si sente pronta a riaprire le porte all’amore, nella speranza di trovare un partner che sappia amare anche il bambino. Nessuno dei pretendenti riesce a convincerla e si rifiuta di assecondare l’attrazione che prova per James. Fino a quando, decisa a dare una chance al tassista, tutto cambia nuovamente, col ritorno in scena di Albert. Ne succederanno delle belle.

Senti chi parla: il cast

Accanto a John Travolta e Kristie Alley, rispettivamente James Ubriacco e Mollie Jensen, nel cast della pellicola figurano anche Jacob Schaller, Jaryd Waterhouse, Jacob Haines, Christopher Aydon (Mickey Ubriacco nelle diverse fasi della sua vita), Olympia Dukakis (Rosie), George Segal (Albert), Abe Rigoda (Vincent Ubriacco), Twink Caplan (Rona), Joy Boushel (Melissa), Louis Heckerling (Lou Franklin) e Neal Israel (Mr. Ross).

Senti chi parla: dov’è finita Kristie Alley?

Kristie Alley è stata una delle attrici di punta del panorama televisivo degli Anni ’80 e ’90. Lanciata nel 1987 dalla sitcom Cin Cin, a consacrarla a un successo fulmineo fu proprio la trilogia di Senti chi parla. Dopo anni dolorosi, appesantiti dalla morte della madre, dai problemi di droga, dal divorzio dal primo marito e dalla difficoltà di trovare degli ingaggi, quell’esordio sul grande schermo le aveva permesso di toccare con mano un po’ di felicità. E, soprattutto, di essere notata da registi del calibro di Woody Allen, che la volle per il ruolo di Joan in Harry a pezzi e da sceneggiatori e cineasti che contribuirono ad arricchire il suo curriculum di progetti di spessore. Ma che fine ha fatto, negli ultimi anni, Alley? Dopo aver temporaneamente accantonato la scena cinematografica nel 1999 (alla quale ha fatto ritorno, in maniera fugace, per soli due lavori nel 2004 e nel 2015), si è dedicata prevalentemente alla tivù, che ha adoperato come strumento per affrontare con ironia e leggerezza i gravi problemi di peso causati dallo stress per la fine del secondo matrimonio (arrivò a pesare 100 chili). I 7 episodi di Fat Actress, a metà tra una comedy e un reality show, ebbero un buon riscontro di critica e pubblico. E i telespettatori ne apprezzarono soprattutto la sincerità: raccontando passo dopo passo la battaglia contro i chili di troppo, la protagonista non edulcorava né ingentiliva nulla. Anzi, teneva a mostrare nero su bianco gli ostacoli e la fatica di un percorso complicato tanto da un punto di vista fisico che psicologico.

Dopo anni di cure e tentativi andati male, è riuscita a perdere più di 45 kg e a ritrovare la forma fisica e la fiducia in se stessa, anche grazie alla partecipazione alla versione americana di Dancing with the stars. Da allora, si è fatta promotrice di campagne di body positivity e contro il body shaming e, tra 2015 e 2016, è ritornata a che a recitare, nel film Accidental Love e nella serie tivù di Ryan Murphy, Scream Queens. Oggi, momentaneamente single, continua a condurre una vita lontana dai riflettori, convinta di essere stata ‘esiliata’ dal jet set per la sua vicinanza a Scientology e il sostegno pubblico dimostrato nei confronti dell’ex presidente americano Donald Trump. I problemi di salute continuano ma Alley non ha mai ceduto al richiamo del ritocco estetico, rimanendo una fiera sostenitrice della bellezza naturale.