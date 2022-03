Oscar 2022, Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer: tutte le coppie sul red carpet

La notte degli Oscar è un evento importantissimo e molto sentito negli Stati Uniti. Dalla cerimonia di premiazione alla sfilata sul red carpet, le star di Hollywood amano trascorrere questa serata indossando abiti scenografici e mostrandosi in pubblico con le proprie dolci metà. Dopo un anno sottotono, per via della pandemia, gli attori americani sono tornati al Dolby Theatre di Los Angeles per gli Oscar 2022. Ecco tutte le coppie che si sono presentate alla notte degli Oscar 2022.

Le coppie alla notte degli Oscar 2022: da Nicole Kidman e Keith Urban a Will Smith e Jada Pinkett Smit da Penélope Cruz e Javier Bardem a Mila Kunis e Ashton Kutcher

Sul red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles hanno sfilato coppie storiche e nuove unioni. Per esempio, mano nella mano, hanno percorso la passerella Nicole Kidman (candidata come miglior attrice per la sua interpretazione di Lucille Ball in Being the Ricardos) e Keith Urban. Ma anche Will Smith (nominato come miglior attore per il ruolo di Richard Williams in King Richard) e Jada Pinkett Smith. Non sono mancati i celebri Penélope Cruz e Javier Bardem, entrambi in gara. Lei come migliore attrice per Madri Parallele, lui come migliore attore per Being the Ricardos. Ma anche i co protagonisti di Il potere del cane Kirsten Dunst e Jesse Plemons come migliore attrice e attore non protagonista, le fidanzate Kristen Stewart e Dylan Meyer e i bellissimi Mila Kunis e Ashton Kutcher.

Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer: il timore che la fama potesse ferire la relazione

In particolare, le coppie più romantiche sono state Kidman-Urban, che hanno da poco festeggiato il loro anniversario, e Stewart-Meyer. Proprio la star della saga di Twilight e la sceneggiatrice, infatti, sono in procinto di sposarsi. Lo ha annunciato la stessa attrice 31enne raccontando, durante trasmissione radiofonica statunitense The Howard Stern Show. Unite dall’estate 2019, non hanno condiviso mai molto la propria relazione con i fan. Come ha detto la stessa Stewart, infatti, “sono sempre stata un po’ evasiva sulle mie relazioni, anche quelle etero, perché ho sempre temuto che la mia fama potesse ferire le persone che mi erano accanto o in qualche modo inquinare le relazioni stesse, intrufolarsi in un tempo che era solo nostro.Un timore che si acuiva in caso di relazioni gay, non perché me ne sia mai vergognata, ma perché non volevo subire la pressione di essere un simbolo, di farmi portavoce di un gruppo di persone. Era una pressione che allora non capivo”.

“Mi ha fatto lei la proposta, sì, ma quando si tratta di due ragazze non sai mai a chi è delle due che spetti il compito, per così dire. Almeno, noi due non lo sapevamo. Così alla fine, Dylan ha deciso di prendere in mano la faccenda e lo ha fatto lei. E niente, è stato bellissimo“.