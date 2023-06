Kourtney Kardashian e Travis Barker aspettano un figlio: l’annuncio con un cartellone al concerto

Kourtney Kardashian e Travis Barker aspetteranno il loro primo figlio. La nota personalità televisiva ha annunciato di aspettare un figlio con un cartellone mostrato durante il concerto dei Blink 182 di cui l’uomo è il batterista costringendo la band a fermare il concerto.

L’annuncio di Kourtney Kardashian al marito Travis Barker

L’annuncio arriva con un cartellone scritto «Travis I’m Pregnant»: Kourtney Kardashian ha dichiarato così al marito, il batterista dei Blink 182 Travis Barker, di aspettare un bimbo. La donna, uno dei personaggi televisivi più famosi e influenti negli Stati Uniti, ha scelto il momento ideale di comunicarlo al marito durante il concerto che la band stava tenendo allo stadio BMO di Los Angeles per il loro tour mondiale. Il video, pubblicato anche sui canali social della donna, mostra Kardashian che, in prima fila tra il pubblico, mostra un enorme cartello con la scritta «Travis sono incinta», costringendo la band a fermarsi per metabolizzare il messaggio lanciato a Travis. Subito dopo l’annuncio sono arrivati gli auguri dell’amico e collega Mark Hoppus, cantante dei Blink 182, che sul palco ha affermato: «Oh, oh, qualcuno sta per avere un figlio». Barker poi si è liberato dalla batteria ed è sceso ad abbracciare la moglie.

Gli altri figli della coppia

Sia per Kardashian che per Barker, questo non sarà il primo figlio. Infatti il neonato si aggiungerà ai tre figli di Kourtney Kardashian concepiti da una precedente relazione con Scott Disick: Mason Disick di 13 anni, Penelope Disick di 10 anni e Reign Disick di 8, mentre l’attuale marito Barker è padre di Landon Barker di 19 anni, e Alabama Barker di 17, avuti con l’ex moglie Shanna Moakler, oltre a essere il patrigno di Atiana De La Hoya, di 24 anni. Qualche mese fa, durante una puntata del reality The Kardashians si scoprì che Kourtney aveva smesso di tentare la Fecondazione in vitro perché dava troppe controindicazioni: «Ci piacerebbe avere un bambino più di ogni altra cosa, ma credo davvero in ciò che Dio ha in serbo per noi. Se è un bambino, allora credo che accadrà».