Kourtney Kardashian matrimonio a portofino, figli e marito

Kourtney Mary Kardashian è un’attrice e modella molto nota negli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale. Lei e la sua famiglia infatti hanno iniziato ad apparire con i Kardashian nella serie TV Reality Keeping Up nel 2007. Lo show ha dato loro immensa popolarità, che ha poi concesso a Kourtney di avviare delle attività imprenditoriali di successo.

Kourtney Kardashian: chi è suo marito?

Kourtney Kardashian è attiva nei settori dell’intrattenimento e dell’abbigliamento con le sue sorelle Kim e Khloé. Insieme hanno lanciato diverse linee di abbigliamento e profumi e nel 2010 hanno anche pubblicato il libro Kardashian Konfidential. All’inizio del 2019, Kourtney ha lanciato il suo sito web chiamato ‘Poosh’.

Il marito di Kourtney Kardashian è Travis Barker, con cui la showgirl si è scambiata il terzo sì a Portofino, dove la coppia ha organizzato un sontuoso matrimonio. Lui è il batterista dei Blink 182 e fa coppia con la maggiore delle Kardashian da circa un anno e mezzo. Per la coppia si è trattato del terzo matrimonio nel giro di pochissime settimane.

Il matrimonio

Le prime promesse erano arrivate lo scorso aprile, dopo la serata dei Grammy. I due, a Las Vegas per l’evento, si erano sposati davanti a un sosia di Elvis, un grande classico all’americana. Successivamente si sono scambiati i voti nel municipio di Santa Barbara, in California.

Quello di domenica è stato il loro terzo matrimonio, festeggiato con le famiglie al completo a Castello Brown, storico edificio difensivo con una splendida vista sul Golfo. Nei giorni precedenti, tanti i momenti di festa. Venerdì sera gli sposi si erano ritrovati al ristorante Puny con i loro ospiti, mentre sabato era stata la volta di un pranzo vicino all’Abbazia di San Fruttuoso.

In particolare, la star televisiva 43enne e il batterista, tre anni più grande, si sono detti «sì, lo voglio» a L’Olivetta, villa di lusso degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno realizzato anche gli abiti degli sposi. Classico smoking per lui, abito in perfetto stile Kardashian per lei. Kourtney ha scelto un mini dress con velo a cattedrale, con su ricamata l’immagine della Vergine.

Secondo il Daily Mail, la casa di moda Dolce & Gabbana si è aggiudicata un accordo esclusivo con i membri del clan, rampolli compresi, che vengono costantemente fotografati con i loro abiti, scarpe e accessori. Persino i 4 motoscafi Riva che nel pomeriggio hanno traghettato gli ospiti dal panfilo a terra sono stati arredati da Dolce & Gabbana con cuscini e asciugamani in stampa animalier.