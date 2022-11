Kosovo, nuove proteste della minoranza serba: cosa sta succedendo

La “guerra delle targhe” scoppiata in Kosovo durante l’estate era terminata con un compromesso, che però aveva una data di scadenza: Pristina, su mediazione di Bruxelles, aveva rimandato all’1 novembre l’entrata in vigore delle norme che vietano l’utilizzo di documenti di identità e di targhe serbe: rimandare la soluzione di un problema non significa eliminarlo. E infatti si è ripresentato. In settimana, in segno di protesta contro il licenziamento del dirigente serbo della polizia locale Nenad Durić, che aveva detto di non poter attuare la direttiva perché «politicamente motivata e diretta principalmente contro la comunità serba», nel Paese balcanico si sono verificate dimissioni in massa di funzionari pubblici serbi.

Le dimissioni dei funzionari e le proteste a Mitrovica Nord

In un colpo solo i serbi si sono ritirati da parlamento, magistratura e polizia. I sindaci hanno lasciato l’incarico in quattro comuni a maggioranza serba lungo il confine tra Kosovo e Serbia. Si è dimesso anche il ministro delle comunità e dei rimpatriati Goran Rakić, leader della Srpska lista (“Lista serba”). Ex vicepremier, Rakić è stato in passato anche sindaco di Mitrovica Nord, città della parte settentrionale del Kosovo a maggioranza serba, dove ieri centinaia di manifestanti si sono riuniti con bandiere e abiti medievali, cantando slogan e canzoni nazionaliste serbe. In città sono apparsi anche manifesti con la scritta “Questa è Serbia”.

La Serbia non ha mai riconosciuto la sovranità del Kosovo

Quelle della settimana passata sono state le prime dimissioni collettive dei serbi del Kosovo dal 2013, anno in cui è stata avviata la lenta integrazione della comunità etnica serba, resa possibile dal dialogo tra gli ex belligeranti, facilitato dall’Unione europea. È però vero che Belgrado non ha mai riconosciuto la sovranità del Kosovo, ex provincia che ha dichiarato l’indipendenza nel 2008, al termine di un conflitto che ha avuto come culmine il bombardamento Nato di Serbia e Montenegro. E ciò fa sì che le tensioni, sempre presenti, tornino a farsi sentire periodicamente più forti.

Le dichiarazioni del premier kosovaro Albin Kurti

Il premier kosovaro Albin Kurti, che ha invitato i funzionari serbi a tornare sui loro passi, ha accusato Belgrado di voler destabilizzare il Paese. «Non boicottare e abbandonare le istituzioni del Kosovo. Non cadere preda di manipolazioni politiche e giochi geopolitici», ha scritto su Facebook, sottolineando di non agire contro contro gli interessi dei serbi, bensì «nel rispetto della costituzione della Repubblica del Kosovo».

«La Serbia, non essendo un Paese democratico, sta diventando uno strumento del Cremlino», ha detto Kurti evidenziando i legami tra Mosca e Belgrado, così come gli ottimi rapporti tra Vladimir Putin e il presidente serbo Aleksandar Vučić. «Invito tutti i cittadini serbi in Kosovo a mantenere la calma, la pace e la sicurezza. Non sono io a essere contro di voi, ma è Belgrado a essere contro di me». Il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha invitato «entrambe le parti ad astenersi da qualsiasi azione unilaterale che potrebbe portare a ulteriori tensioni».