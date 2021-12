Kofi Annan e Mario Giordano: le ultime due grossolane bufale del web

Cosa hanno in comune Mario Giordano e Kofi Annan. Probabilmente niente, almeno fino ad oggi. Già perché il giornalista e l’ex segretario generale delle Nazioni unite scomparso nel 2018 nelle ultime ore sono finiti al centro di due clamorose bufale sul web. Niente di strano si penserà, le fake news d’altronde, abbiamo imparato a nostre spese, corrono veloce, specie sui social. Eppure una differenza c’è. Di solito le notizie false sono coperte da una coltre di verosimiglianza, un appiglio più o meno grande alla realtà che consenta loro di far presa su un pubblico più ampio. Bene, non è questo il caso. Sebbene la diffusione, purtroppo, non ne sia stata intaccata.

La bufala di Fabio Fazio conduttore di Fuori dal coro

Da ieri circolano su Twitter meme che raccontano come Fabio Fazio sarebbe stato scelto per sostituire Mario Giordano alla conduzione di Fuori dal coro, programma di Rete 4 sospeso per un mese, si dice per le posizioni troppo radicali a supporto di No vax e No Green Pass. Certa la news dello stop alla trasmissione, rasenta il periodo ipotetico dell’impossibilità il cambio alla conduzione. Fazio da anni è uno dei volti di punta della Rai, Che tempo che fa, il programma di cui è storico frontman, solo nell’ultima edizione ha ospitato grandissime personalità del mondo dello spettacolo e della politica internazionale, da Lady Gaga alla presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. Insomma, anche solo l’idea di un trasloco è decisamente difficile da prendere in considerazione.

COLPITO AR “CORO”.

(‘Trollallero Trollallà!).

” ‘Fuori dal coro’ sospeso per un mese e Fabio Fazio al posto di Mario Giordano: una trollata”. (https://t.co/18UzDRoHeD)

Alle 20.00 su #Rai3 la nuova puntata di #Blob… pic.twitter.com/xFdqYic0xG — Blob (@BlobRai3) December 2, 2021

Stefano Puzzer, il portuale incontra Kofi Annan, ma è morto nel 2018

Ancora più improbabile è l’incontro tra Stefano Puzzer leader del movimento dei portuali triestini contrario al certificato verde e all’obbligo vaccinale sul posto di lavoro con Kofi Annan. Se non altro perché, come hanno sottolineato molti utenti sul web, il segretario delle Nazioni unite in carica fino al 31 dicembre 2006 è morto oltre tre anni fa, il 18 agosto 2018. «Non lo riceve nessuno, ma lui è ospite delle Nazioni unite», si legge insieme al post pubblicato su diversi gruppi su Facebook. Kofi Annan così, suo malgrado, si è ritrovato immediatamente tra le tendenze di Twitter, conteso tra chi smaschera l’arcano e quanti ci sono caduti con tutte le scarpe. Per la serie, niente di nuovo.