Il killer silenzioso dei koala

In Australia, un killer silenzioso sta uccidendo i koala che ora rischiano l’estinzione. Si tratta della clamidia, un batterio sessualmente trasmissibile che, nei marsupiali, causa cecità, infertilità e, nei casi più gravi, può portare alla morte. Una situazione che sembra non avere via d’uscita: gli antibiotici usati per trattare la malattia distruggono in molti casi la flora intestinale necessaria agli animali per la loro dieta a base di eucalipto.

Una malattia che annienta l’evoluzione della specie

Il grosso problema è la velocità con cui si diffonde la clamidia. «La clamidia è il nemico numero uno dell’evoluzione», ha spiegato alla CNN il professor Mark Krockenberger. «Ogni esemplare femminile contagiato diventa sterile entro l’anno. E anche se sopravvive, non ha modo di riprodursi». Su una popolazione come quella dei koala australiani già decimata dagli incendi e dalla perdita del proprio habitat naturale a causa della deforestazione, la malattia non fa sconti. Anzi. Per questo, gli scienziati si sono messi a lavoro su un vaccino sperimentale che aiuti a ridurne l’incidenza e a tutelare la specie. «Si tratta di una strategia di emergenza», ha aggiunto il veterinario. «Se questo vaccino non dovesse funzionare, dovremo iniziare a fare i conti con una sparizione graduale ma inevitabile». In terra australiana sono due le varietà di clamidia più frequenti tra i marsupiali ma quella di tipo pecorum è la più letale. Secondo un articolo pubblicato nel 2020 sulla rivista FEMS Microbiology Reviews, sarebbe arrivata attraverso il bestiame domestico trasportato dai colonizzatori europei nel XIX secolo. In genere, si diffonde attraverso l’accoppiamento ma i cuccioli possono facilmente contrarla dalle madri. E, negli ultimi anni, è diventata la seconda causa di morte dei koala, subito dopo gli attacchi degli animali feroci.

Gli effetti deleteri della crisi climatica sui koala

Ad aggravare ulteriormente la situazione è il cambiamento climatico. L’emergenza ambientale, infatti, non ha esposto soltanto gli ecosistemi a incendi boschivi sempre più frequenti, ma ha reso i koala ancora più vulnerabili alla patologia. Quando, infatti, i mammiferi sono costretti a sopportare condizioni ambientali estreme, come temperature insolitamente elevate, siccità e disboscamento, la clamidia si diffonde maggiormente. «Il sistema immunitario degli animali, sotto stress eccessivo, smette di rispondere in maniera appropriata», ha sottolineato il dottor Peter Timms. «Questo trasforma un disturbo guaribile in qualcosa di serio». Da qualche mese a questa parte, tuttavia, i trial sui vaccini stanno dando risposte confortanti. «Il vaccino non elimina la malattia ma riduce il tasso di infezione, indebolendone la potenza», ha aggiunto Timms. «Abbiamo buone speranze, per quanto sia difficile monitorare la situazione visto che si tratta pur sempre di animali selvatici». Quando i test saranno terminati e i team avranno a disposizione dati attendibili sull’efficacia del farmaco, i ricercatori sperano di poter procedere con la distribuzione degli stock negli ospedali veterinari sparsi per l’Australia. E salvare così uno degli animali simbolo del Paese.