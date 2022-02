Brutte notizie per i koala. L’Australia ha inserito il marsupiale nella lista delle specie a rischio di estinzione a seguito del drammatico decremento riscontrato su buona parte della costa orientale. A mettere a repentaglio la sopravvivenza di uno degli animali simbolo del Paese sono stati diversi fattori: disboscamento, incendi, siccità e patologie di vario tipo come la clamidia.

Perché i koala australiani rischiano l’estinzione

Come riportato dalla Bbc, per il momento, l’elenco riguarda principalmente le aree del Queensland, del New South Wales e del Territorio della Capitale Australiana (ACT) ma le autorità hanno, comunque, fatto in modo di diffondere a tutta la nazione un invito a salvaguardare i koala dagli effetti del cambiamento climatico e dalla graduale sparizione degli habitat in cui nascono e crescono. Uno scenario di deterioramento che i governi avrebbero potuto e dovuto evitare già a partire dal 2012, anno in cui l’animale è stato classificato come vulnerabile proprio in quelle aree finite nuovamente nel radar. «Quest’ultimo documento punta a sottolineare l’urgenza delle operazioni di tutela dei koala», ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sussan Ley. «Un obiettivo a cui stiamo lavorando con impegno, a partire dalla compilazione di un piano di recupero e, soprattutto, di una serie di norme che evitino che lo sviluppo urbano abbia un impatto negativo sulla fauna».

Servono norme e investimenti per tutelare koala e foreste

Negli ultimi anni, per i marsupiali la situazione non è stata delle migliori. Nel 2021, una ricerca effettuata da un team di scienziati del New South Wales ha ipotizzato che entro il 2050 sarebbero spariti se non vi fossero state azioni mirate e tempestive. E, ancora prima, nelle estati del 2019 e del 2020, le fiamme della Black Summer hanno ucciso 5 mila esemplari e messo in ginocchio oltre il 24 per cento degli ecosistemi. «In una decade, i koala sono passati dal non essere in elenco all’essere dichiarati fragili fino a diventare animali in pericolo», ha sottolineato lo scienziato Stuart Blanch, membro di WWF-Australia, «La decisione di attribuire loro quest’etichetta è corretta ma non li salverà se non sarà accompagnata anche da una legislazione stringente e incentivi utili a proteggere le foreste dove vivono». L’emergenza climatica, infatti, è destinata a ridurre la disponibilità di acqua e ad aumentare gli incendi, prospettive che innescherebbero una riduzione della qualità dell’eucalipto, pianta alla base della dieta del koala, con conseguenti danni al suo benessere fisico.