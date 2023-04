Klaus Teuber morto: addio al creatore del gioco da tavolo I coloni di Catan

L’uomo che iniziò a progettare giochi da tavolo nel suo seminterrato, in Germania, è morto il primo aprile: Klaus Teuber, dapprima odontotecnico e poi creatore del famosissimo gioco da tavolo I coloni di Catan, dove i giocatori competono per costruire insediamenti su un’isola immaginaria, è scomparso dopo una breve malattia. A diffondere la notizia è stata la famiglia, con una dichiarazione rilasciata a mezzo comunicato stampa. Klaus Teuber rivelò la motivazione che lo spinse a creare giochi da tavolo alla rivista The New Yorker nel 2014: «Ho avuto molti problemi con l’azienda e la professione. Ho sviluppato giochi per scappare. Questo era il mio mondo che ho creato».

Klaus Teuber morto a 70 anni

«È con grande tristezza e con il cuore pesante che la famiglia Teuber annuncia che il loro amato marito e padre Klaus Teuber è deceduto all’età di 70 anni il 1 aprile 2023 dopo una breve e grave malattia», si legge nella dichiarazione pubblicata sul German-Catan. La famiglia ha chiesto massima privacy. Il suo gioco da tavolo, che spopolò in tutto il mondo, prese dapprima il nome di The Settlers of Catan. Prodotto nel 1995, ha una struttura che si basa su un set di tessere esagonali. Disponibile in più di 40 lingue, ha venduto decine di milioni di copie, evolvendosi negli anni con versioni sempre nuove e sempre diverse.

Una dichiarazione del team dello studio Catan sui social media ha rilevato che: «Sebbene i contributi di Klaus all’industria dei giochi da tavolo siano incommensurabili, lo ricorderemo soprattutto come un essere umano gentile e altruista, un leader ispiratore e, soprattutto, come un amico». Il team dello studio ha esortato coloro che piangono Teuber a «onorare la memoria di Klaus essendo gentili gli uni con gli altri, perseguendo le proprie passioni creative senza paura e godendosi un gioco con i propri cari».