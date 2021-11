Le cose da sapere su KKR, il fondo interessato a Tim

Tim ha convocato per oggi un consiglio di amministrazione straordinario: sul tavolo la manifestazione di interesse avanzata dal fondo statunitense KKR per l’acquisto dell’intero gruppo. Ecco le cose da sapere sul fondo di private equity, che tra l’altro non sarebbe l’unico ad aver avanzato una proposta a Tim.

KKR, fondato nel 1976

KKR è un operatore internazionale di private equity, con sede a New York. La società è stata fondata nel

1976 da Jerome Kohlberg Jr. e dai cugini Henry Kravis e George R. Roberts (da qui l’acronimo KKR) che avevano precedentemente lavorato insieme alla Bear Stearns.

KKR, specializzato nel leveraged buyout

Il fondo KKR è specializzato nel leveraged buyout, un’operazione di finanza finalizzata all’acquisizione di una società detta “target”, mediante lo sfruttamento della capacità di indebitamento: nel corso di 45 anni, KKR ha compiuto investimenti in oltre 160 società target. La prima operazione risale al 1977, con l’acquisizione di AJ Industries. Solo nel 1982 e nel 1990 non ha effettuato acquisizioni.

KKR, un portafoglio di 109 società

KKR non è un fondo considerato speculativo: l’obiettivo dichiarato della società è generare ritorni sugli investimenti grazie a un approccio prudente e disciplinato, supportando la crescita delle società. Cresciuto in diversi settori, dalle infrastrutture al real estate, dall’immobiliare agli hedge fund, l’azienda attualmente ha un portafoglio di 109 società, che generano quasi 250 miliardi di dollari di ricavi annui.

KKR, l’operazione con Tim

In Italia, lo scorso anno KKR è entrato in Fibercop proprio a fianco di Tim e Fastweb, con il con 37,5 per cento del capitale. Tra gli altri investimenti, si segnalano quelli in Endeavor (che possiede il circuito UFC e Miss Universo), nel gruppo editoriale Axel Springer e nella società di media tedesca Tele München Gruppe, insieme a quelli nell’azienda produttrice di chitarre Gibson e in Campbell’s, industria conserviera famosa per le sue zuppe, “ritratte” anche da Andy Warhol.

KKR, quotato in Borsa dal 2010

Quotato dal 2010 alla Borsa di New York, il fondo ha uffici in 21 città in tre continenti (America, Europa, Asia) e gestisce asset per 429 miliardi di dollari. KKR vanta un team di oltre 1.700 dipendenti, consulenti e senior advisors, compresi circa 550 professionisti di investimenti.

KKR, il ruolo di Petreus

Il presidente del KKR Global Institute, ovvero l’istituto che fornisce analisi di rischio e geopolitiche agli investitori del fondo, è David Petreus, generale a quattro stelle dei Marines, già a capo delle truppe in Iraq, in Afghanistan e Pakistan, poi direttore della Cia.