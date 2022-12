Da Star Trek a Fat Actress, Kirstie Alley in 5 film e serie tv

Il mondo del cinema piange Kirstie Alley. L’attrice due volte vincitrice agli Emmy Awards è infatti deceduta dopo la battaglia contro un cancro scoperto solo di recente. Aveva 71 anni e proprio qualche mese fa aveva partecipato alla versione americana de Il cantante mascherato. A dare la notizia sono stati i figli con un post sui profili social dell’interprete del Kansas. Celebre per le sue apparizioni in Cin Cin, serie che le è valsa due riconoscimenti, e nella trilogia Senti chi parla con John Travolta, ha lasciato il segno a Hollywood grazie ad autoironia e simpatia. Ecco cinque tappe fondamentali della sua carriera, dall’esordio nella fantascienza alle ultima apparizioni in pubblico.

Cinque film e serie tv per ricordare Kirstie Alley

1. La tossicodipendenza e l’esordio con Star Trek II – L’ira di Khan (1982)

Kirstie Alley ha esordito sul grande schermo soltanto a 31 anni. Per lungo tempo aveva combattuto con la tossicodipendenza nella quale era caduta dopo la scomparsa prematura della madre in un incidente stradale e il divorzio dal primo marito. Dopo la disintossicazione, ha fatto il suo debutto nel 1982 con Star Trek II – L’ira di Khan, secondo capitolo della saga di fantascienza. Recita nei panni di Saavik, un’ufficiale della Flotta Stellare che entra in contatto con il capitano Kirk e il suo fidato braccio destro Spock. Due anni dopo è apparsa invece in Runaways di Michael Crichton, autore del romanzo che ha ispirato Jurassic Park.

2. Le due stagioni della miniserie Nord e Sud e l’amore per Patrick Swayze (1985)

Non solo cinema, ma anche tanta televisione. Kirstie Alley ha recitato nella serie Masquerade, un mix fra Mission Impossibile e Love Boat con Rod Taylor, ma soprattutto nell’acclamata miniserie Nord e Sud con Patrick Swayze. Ispirata all’omonimo romanzo di John Jakes, si svolge durante la guerra civile americana. Alley interpreta Virgilia Hazard, esponente di una potente famiglia di industriali del ferro. Anni dopo la stessa attrice ha dichiarato di essersi innamorata sul set proprio della star di Dirty Dancing e Ghost, pur senza intraprendere una relazione.

3 .Il successo mondiale grazie a Cin Cin (1987) e la saga Senti chi parla (1989)

Ben più celebri sono invece i suoi lavori alla fine degli Anni 80 che le diedero fama mondiale. Nel 1987 infatti entrò nella sesta stagione della serie tv Cin Cin (Cheers in lingua originale). È volto di Rebecca Howe, nuova proprietaria dell’omonimo bar in cui si svolgono le vicende della storia. Donna in carriera e attratta dal potere, vanta molte relazioni fallite con ricchi ragazzi ma ha sposato un idraulico. Per la sua interpretazione ha vinto un Emmy Awards e un Golden Globe. A seguire, nel 1989, è stata protagonista di Senti chi parla, film in cui recita al fianco di John Travolta. Qui veste invece i panni di Mollie, 33enne in carriera che lavora come consulente fiscale a New York, ruolo che ha mantenuto anche nei due sequel.

4. Le vittorie agli Emmy e ai Golden Globe

Negli Anni 90 Kirstie Alley si è fatta notare anche per altre due performance. Ha infatti ottenuto un nuovo Emmy Award per la sua performance nel 1994 in Per amore di Daviddove interpreta la madre di un giovane autistico. È stata candidata una terza volta tre anni dopo, nel 1997, grazie alla miniserie L’ultimo padrino di Graeme Clifford, ispirata all’omonimo romanzo di Mario Puzo.

5. L’autoironia in Fat Actress (1997) e l’ultima apparizione ne Il cantante mascherato

Vittima del suo stesso successo, è caduta nuovamente in depressione e nella tossicodipendenza. Il secondo naufragio matrimoniale e le difficoltà nel trovare lavoro hanno infatti inciso profondamente sulla sua salute, tanto che divenne bulimica al punto di pesare oltre 100 chilogrammi. La sua storia e la profonda autoironia hanno ispirato la sitcom Fat Actress nel 2005 in cui ha raccontato l’esperienza nel mondo del cinema. Nella serie, a metà fra fiction e documentario, ha ospitato fra gli altri l’amico John Travolta e Mayim Bialik, nota per il ruolo di Amy in The Big Bang Theory. L’ultima apparizione in pubblico di Kirstie Alley risale a pochi mesi fa, quando ha partecipato alla versione statunitense de Il cantante mascherato.