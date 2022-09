Kirill, il patriarca di Mosca è positivo al Covid: doveva incontrare Putin

«Nei prossimi giorni, tutti gli incontri e i viaggi programmati di Sua Santità il Patriarca Kirill saranno cancellati a causa della positività al Covid che comporta la necessità di riposo a letto e isolamento». Così l’agenzia russa Ria Novosti annuncia che il patriarca Kirill è risultato positivo al Covid. L’esponente religioso è sempre stato al fianco di Putin in diverse scelte politiche, tra cui anche quella della guerra in Ucraina.

Kirill positivo al Covid

Il 75enne ha disdetto tutti i suoi impegni e i viaggi programmati, ma quello che fa notizia è il fatto di non aver incontrato il presidente russo Putin. Infatti, tra i due c’è una grande intesa. Purtroppo, però, l’età del patriarca e le conseguenze del Covid sulla sua salute spingono per l’annullamento di tutti i suoi impegni, anche quelli con il presidente russo.

Il patriarca sarebbe dovuto essere presente alla firma che annette alla Federazione Russa le quattro regioni sottratte all’Ucraina e oggetto di un referendum che è già stato definito «farsa» dall’Ucraina e dagli organismi internazionali.

L’appoggio a Putin

Kirill non ha mai mancato di dare il proprio appoggio a Putin. Prima di tutto, è sempre stato vicino alle scelte del leader russo. In più, anche recentemente aveva parlato contro chi stava andando via pur di non essere costretto a combattere in Ucraina. «Chi muore adempiendo al proprio dovere militare si sacrifica per gli altri, e questo sacrificio lava via tutti i peccati commessi» aveva sentenziato Kirill solo poco tempo fa.

Il patriarca russo avrebbe dovuto essere presente per dimostrare ancora una volta la sua devozione alla causa di Putin e per sottolineare che anche la religione era a favore di Putin. In realtà, Kirill non è l’unico patriarca della chiesa ortodossa. C’è anche il patriarca di Costantinopoli, che non ha mai espresso opinioni politiche.