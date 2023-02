Kingdom Choir, chi sono: tutto sul coro che duetterà con Marco Mengoni a Sanremo 2023

I Kingdom Choir sono un coro gospel inglese scelto da Marco Mengoni per la serata delle cover. Un duetto emozionante che riproporrà il brano Let it be dei Beatles. Vediamo da chi è composto l’ensamble e cosa si sa della sua carriera.

Kingdom Choir: chi sono

La storia del Kingdom Choir, molto conosciuto nel Regno Unito, inizia nel 1994 quando venne fondato da Karen Gibson, attuale direttrice. Attivo da oltre 20 anni, è diventato famoso nel 2018 dopo aver eseguito una versione gospel di Stand By Me al matrimonio del Principe Harry con l’attrice americana Meghan Markle. L’esibizione alla cerimonia ha emozionato talmente tanto gli inglesi che il Kingdom Choir, ad oggi, è uno dei cori più apprezzati in terra britannica: con la loro voce potente e la loro energia, i suoi membri hanno infatti catturato il cuore del pubblico.

La sua formazione prevede numerosi coristi di talento che provengono da tutto il Regno Unito. La fama seguita alla partecipazione al matrimonio reale ha portato il coro ha pubblicare il suo primo album, Stand by Me, con 15 canzoni comprendenti 14 cover e un pezzo originale chiamato “Chases”.

Un duetto emozionante sulle note di Let it be

Durante la serata dei duetti, il gruppo si esibirà al fianco di Marco Mengoni con Let It Be, uno dei successi dei Beatles. La loro esibizione promette emozioni, dato che il Kingdom Choir mescola tradizioni cristiane e non per ricreare dei sound rappresentativi della comunità gospel. Una scelta, quella del cantante tornato all’Ariston dopo dieci anni, che ha stupito il pubblico. Dopo l’interpretazione del brano con cui è in gara, Due vite, Mengoni è ora pronto a regalare un’atmosfera unica durante l’esibizione della serata dei duetti in programma giovedì 9 febbraio.