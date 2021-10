Una libreria a portata di palmo. Grazie al progresso tecnologico è possibile avere con sé decine di volumi in un solo momento senza doversene sobbarcare il peso. Sebbene il nocciolo duro dei tradizionalisti continui a resistere, gli e-reader stanno sempre più crescendo. Solo nel 2020, complice la pandemia e le forti restrizioni operate dal governo, il mercato degli e-book in Italia ha costituito il 7,4 per cento del totale. Il singolo settore ha registrato una crescita del 34 per cento rispetto all’anno precedente, sfruttando anche il boom degli audiolibri (+94 per cento).

Fra i dispositivi più diffusi e venduti ci sono i Kindle, gli e-reader di Amazon. Ottimi per leggere sia di giorno che di notte grazie a diverse modalità che non stancano la vista, consentono anche l’ascolto dei migliori audiolibri presenti su Audible. Ecco i quattro migliori device di Kindle secondo l’analisi di Wired. Meglio evitare quelli antecedenti al 2013, troppo vecchi e incapaci di supportare i software e le app per la lettura.

Amazon Kindle, i quattro migliori e-reader sul mercato

1- Amazon Kindle (2019), lettura senza freni

Uno dei migliori dispositivi presenti sul mercato dei lettori digitali è Amazon Kindle di decima generazione, uscito già due anni fa ma ancora ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Non è impermeabile a differenza del Paperwhite, ma vanta uno schermo touchscreen E-Link da 6 pollici per la lettura. Presente anche una retroilluminazione che facilita l’utilizzo durante le ore notturne. Sebbene la memoria sia limitata a 8 Gb, un’ora di ascolto occupa uno spazio di soli 30 megabyte, sottolineando come ogni device sia in grado di contenere dozzine di volumi virtuali. La batteria dura dalle tre alle sei settimane. Il prezzo, sul sito di Amazon, è di 79,99 euro.

2- Amazon Kindle Paperwihite 2021, e-book da piscina

Dal prossimo 27 ottobre sarà disponibile il nuovo Kindle Paperwhite di Amazon, portatore di piccole ma interessanti novità rispetto alle edizioni precedenti. Avrà infatti uno schermo più grande (6,8 pollici) con cornice più piccola oltre a una maggiore fluidità di software per voltare le pagine. Migliorerà la luminosità, che salirà del 10 per cento, mentre la batteria sarà capace di reggere fino a dieci settimane prima di effettuare una nuova ricarica. Avrà un’illuminazione calda regolabile, come l’Oasis, e una modalità oscura. Saranno anche impermeabili per leggere a bordo piscina o nella vasca da bagno. Il prezzo sarà di 139,99 euro per la versione base, mentre ne arriverà una da 32 Gb di memoria al prezzo di 189,99.

Amazon Kindle Oasis, il prezzo della qualità

Ha un costo di tre Amazon Kindle standard, ma ne vale la pena. Molte delle caratteristiche dell’Oasis ora si presentano nei nuovi Paperwhite, fra cui l’illuminazione calda regolabile e un processore più veloce. Tuttavia, il prodotto di lusso di Amazon vanta uno schermo da 7 pollici touchscreen, con un elegante design in alluminio. Presenti anche dei pulsanti fisici per girare più agevolmente le pagine che lo rendono ideale per la lettura con una sola mano. Resistente all’acqua, costa 249,99 euro.

Amazon Kindle Kids Edition, perfetto per i bambini

Sebbene sia sostanzialmente un Kindle standard di decima generazione, la versione Kids Edition presenta delle piccole accortezza che facilitano il lavoro dei genitori. Viene infatti venduto con una custodia carina per far rallegrare i più piccoli e un abbonamento di un anno all’Amazon Kids+ che consente agli adulti di monitorare e gestire i contenuti. Inoltre vanta una garanzia di due anni per ogni tipo di rottura. Disponibile al momento sulla versione americana del sito di Amazon, ha un costo di 110 dollari (circa 95 euro).