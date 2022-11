Kim Kardashian e Kanye West: lui verserà 800 mila dollari al mese per i figli

Kim Kardashian e Kanye West hanno trovato un accordo per la custodia congiunta dei figli, rinunciando al mantenimento coniugale. Il costo totale per l’educazione e la sicurezza dei figli sono circa 800 mila dollari al mese e sarà diviso a metà.

La cifra versata da Kanye West a Kim Kardashian

Dopo qualche mese di tempo ma, quasi a sorpresa, Kim Kardashian e Kanye West sono riusciti a trovare un accordo congiunto per il loro divorzio. Tramite i documenti ufficiali in cui Rolling Stone US è entrato in possesso, West dovrà versare 200 mila dollari al mese a Kardashian per il supporto dei figli. Infatti l’accordo prevede ogni genitore coprirà il 50% delle spese per l’educazione e la sicurezza dei bimbi.

Con un piccolo calcolo, il mantenimento dei quattro figli, North, Saint, Chicago, Psalm, raggiunge la somma di circa 400 mila dollari al mese. Kim e Kanye avranno pari accesso ai figli e saranno entrambi coinvolti nei processi di mediazione. Ma con una clausola: nel caso in cui uno dei due genitori non riuscisse a partecipare a queste mediazioni, l’altro avrà pieno potere decisionale.

La divisione delle proprietà

La divisione delle proprietà sarà in accordo come da contratto prematrimoniale firmato già dai due. Entrambi hanno rinunciato al mantenimento coniugale. Kim otterrà la proprietà di Hidden Hills a Los Angeles, nella quale attualmente sta vivendo con i figli, ottenendo anche la casa, dal valore stimato di 4,5 milioni di dollari, che Ye aveva comprato in zona per poter stare vicino ai figli dopo il divorzio.

A West andrà affidata la casa da 60 milioni di dollari, ancora in costruzione, a Malibu progettata dall’architetto star Tadao Ando. Quindi Kim e Kanye concludono così definitivamente una relazione lunga dieci anni dopo sei anni e mezzo di matrimonio.