Kim Kardashian contro Balenciaga per la campagna pubblicitaria rimossa

Balenciaga è finita nell’occhio del ciclone. La casa di moda, fondata nel 1917, uno dei marchi più potenti al mondo, nei giorni scorsi è finita nell’occhio del ciclone per aver ideato una campagna pubblicitaria con al centro alcuni bambini. Non una novità, descritta così. Il problema è che i protagonisti degli spot tenevano in braccio orsacchiotti vestiti in stile BDSM, acronimo con cui si identificano le pratiche sessuali di «Bondage e Disciplina, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo». Una scelta non apprezzata dai fan della casa di moda, che hanno attaccato anche Kim Kardashian, perché l’influencer è uno dei volti più noti al fianco di Balenciaga. Ora è arrivata la sua presa di posizione e starebbe rivalutando il suo impegno con il marchio.

Kim Kardashian rompe il silenzio: «Disgustata»

In un tweet di domenica 27 novembre, che ha fatto il giro del mondo soprattutto nella giornata di lunedì, Kim Kardashian ha rotto gli indugi rispondendo ai fan che da giorni le chiedevano di prendere posizione. «Sono stato in silenzio negli ultimi giorni, non perché non fossi disgustata e indignata dalle recenti campagne di Balenciaga, ma perché volevo avere l’opportunità di parlare con il loro team per capire di persona come è potuto accadere». Ma l’influencer non si ferma: «Come madre di quattro figli, sono stata scossa dalle immagini inquietanti. La sicurezza dei bambini deve essere tenuta con la massima considerazione e qualsiasi tentativo di normalizzare gli abusi sui minori di qualsiasi tipo non dovrebbe avere posto nella nostra società».

As a mother of four, I have been shaken by the disturbing images. The safety of children must be held with the highest regard and any attempts to normalize child abuse of any kind should have no place in our society — period. — Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022

Balenciaga ha già rimosso la campagna e fatto causa ai produttori

Dopo la pioggia di critiche scatenata dalla campagna pubblicitaria, Balenciaga ha immediatamente provveduto a scusarsi e a rimuoverla da ogni piattaforma. Questo è successo il 22 novembre, mentre tre giorni più tardi, il 25, i vertici del colosso della moda hanno deciso di intentare causa contro la società di produzione e lo scenografo per 25 milioni di dollari. E su questo Kim Kardashian dice: «Apprezzo la rimozione della campagna e le scuse da parte di Balenciaga. Parlando con loro, credo che comprendano la gravità del problema e prenderanno le misure necessarie affinché ciò non accada mai più».