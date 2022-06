Kim Kardashian danneggia l’abito di Marilyn: proteste e polemiche sui social

Kim Kardashian ha rovinato un vestito di Marilyn Monroe? Sembra proprio di sì. Questa la notizia che rimbalza dagli Stati Uniti dopo la denuncia su Twitter della fotografa e modella Sarah McGonagall. Nella giornata di ieri, infatti, la donna ha postato due foto di un abito, quello mostrato dall’influencer al Met Gala di un mese fa, appartenuto alla celebre attrice e indossato per il 45esimo compleanno di John Fitzgerald Kennedy il 19 maggio del 1962. Un vestito che è stato immortalato ed è passato alla storia e che ora, secondo la fotografa, avrebbe perso la sua forma proprio a causa dell’iniziativa della Kardashian, che per indossarlo ha perso 7 chili.

Kardashian indossa l’abito di Marilyn: polemica negli Usa

La polemica è scattata un mese dopo il Met e le foto sembrerebbero non lasciare alcun dubbio su come in effetti si sia rovinato il vestito, all’altezza della cerniera posta lungo la schiena. Kim Kardashian per indossare il vestito di Marilyn, abito con cui ha cantato la canzone Happy Birthday Mr. President a Kennedy, ha perso sette chili. Ma il giorno della prova pare che non sia andato tutto per il verso giusto, tanto che la cerniera si sarebbe bloccata all’altezza del fondoschiena.

Il tweet di Sarah McGonagall

«Devo andare a stendermi», scrive Sarah McGonagall in un tweet che comincia con una descrizione. «Queste le foto dei danni arrecati all’abito di Marilyn Monroe, prima e dopo che lo indossasse Kim Kardashian» spiega, allegando le due immagini. «Perché», si chiede poi la fotografa, disperata. «È come entrare al Louvre e gettare il diluente per vernici direttamente sulla Gioconda. La conservazione della moda è qualcosa di importante. Questa è stata la distruzione di un insostituibile manufatto storico e tutto per una passeggiata su un tappeto rosso», conclude poi McGonagall. La polemica sui social è prontamente deflagrata.