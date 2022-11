Killer di Prati, sul cellulare i video degli omicidi delle donne cinesi

Sembra essere ormai risolto il caso del Killer di Prati. Qualche giorno fa le autorità avevano fermato Giandavide De Pau, principale sospettato per l’omicidio delle tre prostitute a Roma, nel quartiere Prati. Sembra che nel telefono dell’uomo ci fossero alcuni video che ritraevano le torture alle donne, uccise in modo brutale.

Il contenuto dei video sul telefono del killer di Prati

Il contenuto dei video presenti all’interno del telefono del killer di Prati è raccapricciante e mostrerebbe l’uccisione delle prostitute, vittime della foga omicida di Giandavide De Pau. I due video sono stati registrati il 17 novembre, alle ore 10:23 e 10:38. Secondo l’ordinanza del gip Mara Mattioli, questi due video «documentano in maniera incontrovertibile e raccapricciante l’omicidio delle due donne cinesi commesso da Giandavide De Pau dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali ed aver preteso di rimanere solo con le due donne, mandando via altri clienti».

Nell’ordinanza si aggiunge anche: «Dopo qualche secondo De Pau sposta il telefono e si inquadrano le scarpe che lo stesso indossa dopodiché il telefono viene appoggiato oscurando la telecamera ma continua ad essere registrato l’audio e si sente entrare nella stanza l’altra donna cinese». Entrambi i video sono prove schiaccianti che possono finalmente risolvere il caso del killer di Prati.

Le parole della sorella di Giandavide De Pau

Nell’ordinanza del gip viene riportata anche la conversazione telefonica avvenuta tra la sorella del presunto Killer di Prati e i Carabinieri. Le parole della sorella sono state: «Sono la sorella di Giandavide De Pau… allora… le spiego… mio fratello è sparito da ieri, sotto l’uso di sostanze, completamente fuori di testa, una persona che non sta bene quando fa uso di sostanze… L’ho sentito questa notte e parlava di donne uccise, di sangue, di coltelli e di cose varie».

I Carabinieri a quel punto hanno chiesto alla donna cosa le avesse detto De Pau e lei ha continuato dicendo: «Mi ha detto che c’era sangue perché quella stava nel letto, perché poi c’erano i servizi segreti, perché poi lui diventa matto quando fa uso di sostanze. Dice c’era sangue, non so se sono stato io… io non mi ricordo niente».