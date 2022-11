Killer delle escort, chi è il sospettato Giandavide De Pau

Potrebbe essere a una svolta il giallo delle tre prostitute uccise nei loro appartamenti di via Riboty e via Durazzo, nel quartiere Prati a Roma: un sospetto è da ore sotto torchio negli uffici della Questura. Si tratta di un 51enne italiano: Giandavide De Pau. L’uomo, legato al clan Senese e a Massimo Carminati, sarebbe stato in passato l’autista del boss Michele Senese detto “O’ pazzo”, arrestato nel 2020 e ritenuto uno dei più importanti boss di Roma che gestiva il narcotraffico nella Capitale. Nel passato di De Pau precedenti per droga, armi, violenza sessuale, lesioni, ricettazione, violazione di domicilio e due ricoveri psichiatrici.

La testimonianza decisiva

Secondo quanto si apprende, al momento dell’arrivo della polizia l’uomo fermato aveva ancora gli stessi vestiti che indossava quando avrebbe commesso gli omicidi, macchiati di sangue. A indirizzare le indagini verso De Pau sarebbero state alcune testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine. A portare gli investigatori sulle tracce del 51enne sarebbero stati i dettagli riferiti da tre persone e, in particolare la testimonianza fornita da una escort cubana. In un primo momento era trapelato che il sospettato fosse stato trovato in un B&B nei pressi della stazione di Roma Termini: gli inquirenti hanno effettivamente raggiunto la struttura, in realtà collegata solo alla supertestimone.

Le dichiarazioni del questore di Roma

«In merito ai tragici fatti che si sono verificati nel quartiere Prati siamo estremamente soddisfatti per il lavoro che sta portando avanti la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, in sinergia informativa con l’Arma dei Carabinieri, seguendo le indicazioni della Procura della Repubblica», ha dichiarato il questore di Roma Mario Della Cioppa. «La situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perché altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno».