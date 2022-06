Kilimangiaro Estate stasera su Rai3: temi e ospiti della prima puntata

Nuova stagione per Kilimangiaro Estate, la versione spin-off del celebre programma di intrattenimento e divulgazione di Rai3. Stasera 19 giugno alle 21,20 Camila Raznovich, ancora una volta alla guida della trasmissione, accompagnerà i telespettatori in un viaggio fra bellezze naturali, meraviglie architettoniche e gemme del nostro pianeta. Nel corso della puntata, oltre ai servizi in giro per il mondo, la conduttrice ospiterà alcuni esponenti del mondo dello spettacolo e dell’arte per raccontare la loro storia e scoprire interessanti aneddoti sul loro passato. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Domenica 19 giugno parte la stagione estiva del #Kilimangiaro in prima serata su #Rai3 @CamilaRaznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire.

Ospiti: Vittorio Storaro, Barbara Mazzolai, Jago e l’astrofisico Luca

Perri pic.twitter.com/tkicI6LB4V — Rai3 (@RaiTre) June 17, 2022

Kilimangiaro Estate, ospiti e luoghi di stasera 19 giugno 2022 su Rai3

La nuova edizione di Kilimangiaro Estate è pronta a confermare i capisaldi che ne hanno fatto la fortuna negli anni scorsi. La conduttrice Camila Raznovich, dunque, introdurrà in ogni appuntamento documentari d’eccezione su alcuni dei luoghi più belli e affascinanti del mondo. Stasera toccherà alla Ruta de Los Lagos in Patagonia, in America Latina, al Madagascar e alla Cina, che mostrerà il suo fascino on the road. Spazio anche per diversi ospiti del mondo dello spettacolo. Ad inaugurare la nuova stagione sarà Vittorio Storaro, celebre direttore della fotografia per i cult di Bernardo Bertolucci. Vincitore di tre premi Oscar, uno dei quali per L’ultimo imperatore, racconterà la sua carriera e il suo sodalizio con il grande regista.

Negli studi di Kilimangiaro Estate ci sarà anche la biologa Barbara Mazzolai che mostrerà le capacità dei robot di imparare dalle piante. Infine, Camila Raznovich sarà moderatrice di un dialogo tra due mondi che apparentemente sembrerebbero inconciliabili come l’arte e lo spazio. La conduttrice intervisterà infatti lo scultore Jago e l’astrofisico Luca Perri che cercheranno di trovare un punto di incontro tra il cosmo e il mondo artistico. La nuova stagione di Kilimangiaro Estate vedrà anche il ritorno di Floriana Pastore e Maria Iodice al desk dei viaggiatori. Stasera le due donne accompagneranno il pubblico di Rai3 sulle cascate del Rio Verde tra Abruzzo e Molise.