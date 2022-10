Kiev, bombe durante la diretta: inviato BBC interrompe il collegamento

Terrore sotto le bombe di Kiev per un giornalista della BBC. L’inviato Hugo Bachega infatti, stava fornendo il suo report quotidiano sulla guerra in Ucraina quando improvvisamente ha dovuto sospendere la diretta per l’attacco alla capitale. Sono giorni ormai che le bombe stanno piovendo su Kiev e la città sembra essere nuovamente sotto assedio come qualche mese fa.

Bombe su Kiev: cosa è successo al giornalista della BBC

Molte esplosioni causate da bombe si sono verificate a Kiev, capitale dell’Ucraina. «Diverse esplosioni nel quartiere di Shevchenkiv» scrive il sindaco della città Vitaly Klitschko. Le bombe sono state udite con grande boato nel centro della capitale verso le 8:15 locali. Tantissime le immagini che girano sui social media mostrando colonne di fumo nero che si innalzano dal centro della capitale ucraina.

In questo contesto si è trovato Hugo Bachega, inviato della BBC che ha dovuto sospendere la diretta televisiva per mettersi al riparo. Ci sono stati attimi di terrore in televisione perché il giornalista era collegato in diretta nazionale quando è avvenuto l’attacco. Centinaia di persone in Gran Bretagna e non solo hanno temuto per la salute dell’inviato che poteva essere colpito dalle bombe su Kiev.

BBC journalist ducks as explosions hit centre of Ukrainian capital Kyivhttps://t.co/lbThj65dn4 pic.twitter.com/fcoSAeypyt — BBC News (World) (@BBCWorld) October 10, 2022

Le condizioni dell’inviato e il ritorno in diretta

Bachega, sentendo il rumore delle bombe esplose su Kiev, si è messo in salvo ed è sparito dall’inquadratura, probabilmente per fuggire subito in un bunker di sicurezza. Dopo aver pronunciato le prime parole dunque, non si sono più avute notizie del giornalista della BBC. La conduttrice, Sandy Bundock, turbata dalla situazione, ha interrotto il collegamento e ha proseguito dallo studio inglese.

Dopo un’ora, Bachega è riapparso da un rifugio antibomba, le sue condizioni sembrano essere normali, dunque il giornalista è scampato all’esplosione delle bombe. Tuttavia, per lui e per gli spettatori che lo stavano seguendo si è trattato di un vero shock che difficilmente dimenticheranno.