Guerra in Ucraina, distrutto a Kharkiv il pub dedicato a Hemingway

You’ll never drink alone, non berrai mai da solo. Ispirato all’inno del Liverpool, il motto capeggiava all’ingresso dell’Old Hem Pub, a Kharkiv. Il locale, dedicato allo scrittore statunitense Ernest Hemingway, era un luogo di ritrovo tra i più gettonati per i giovani della città. Birra, musica e divertimento, però allo scoppio della guerra sono scomparsi scomparsi, trasformando il locale in un rifugio antiaereo. Oggi non esiste più nemmeno quello, raso al suolo dai bombardamenti russi sulla città. Kostiantyn Kuts, proprietario ora in fuga verso il confine, tuttavia, non si arrende: «Non finisce qui, tornerò a ricostruirlo».

Il pub di Kharkiv ha ospitato poeti e cantanti di tutta l’Ucraina

L’Old Hem pub è stato colpito ieri 14 marzo dai bombardamenti russi su Kharkiv. Come riporta la Bbc, l’attacco aereo ha raso al suolo l’intero palazzo che ospitava anche appartamenti residenziali. Due persone hanno perso la vita, che secondo le fonti ucraine si trovavano nelle stanze dei piani superiori. Il pub aveva chiuso i battenti il 24 febbraio scorso, data di inizio dell’invasione della Russia, per trasformarsi in un improvvisato rifugio antiaereo. «Non credevamo completamente a ciò che stava accadendo», ha detto Kuts alla Bbc. «Pensavo che il bar avrebbe ripreso a funzionare subito, ma le prime bombe hanno infranto l’illusione».

Aperto nel 2012, l’Old Hem pub si è sempre contraddistinto per un’atmosfera amichevole e conviviale. Qui infatti i giovani si recavano per bere una pinta di birra e ascoltare buona musica o magari assistere alle performance di alcuni artisti locali come Serhiy Zhadan, uno dei più famosi poeti dell’Ucraina. Vi hanno anche suonato i Vopli Vidopliassova, rock band molto nota nel Paese. Oltre alla statua di Hemingway all’ingresso, diversi quadri abbellivano le pareti del locale. Ritratti che mostravano, tra gli altri, i volti di Bukowski e Mark Twain oltre ad alcuni artisti russi come lo scrittore Sergei Dovlatov.

La lotta del proprietario del pub contro Yanukovich nel 2014

Già nel 2014, come hanno ricordato alcuni dei clienti più affezionati, aveva sostenuto la protesta contro il presidente filo-russo Viktor Yanukovich. «Libertà e democrazia combinate con birra hanno rappresentato gli ingredienti migliori», ha detto alla Bbc Yuri, giovane che ha spesso frequentato il pub. Il signor Kuts oggi ha lasciato Kharkiv, dirigendosi verso il confine con la speranza di arrivare in Germania. Un giorno però spera di tornare nella sua città e dare una seconda vita al suo locale. «Sono sicuro che la storia dell’Old Hem non sia finita qui», ha detto alla Bbc. «Vinceremo la guerra e lo ricostruirò».