Anche Kharkiv ha deciso di ‘cancellare’ le statue e i nomi delle strade legati alla Russia

L’operazione di derussificazione dell’Ucraina continua e, dopo Kyiv, Ternopil, Dnipro e Fontanka, anche Kharkiv ha deciso di cambiare i nomi delle strade e demolire i monumenti che fanno riferimento a personaggi e città della Russia. E così quel lungo viale che, fino a pochi giorni fa, era noto a tutti come Viale Mosca è stato rinominato viale degli eroi di Kharkiv, in omaggio agli uomini che hanno combattuto e continuano a combattere in difesa della patria. «Qui non c’è posto per una strada intitolata alla capitale del Paese che sta uccidendo la nostra gente», ha spiegato al Moscow Times lo studente d’arte Evgen Deviatka.

Kharkiv ‘cancella’ la Russia dalle sue strade

Tra la revisione definitiva dell’odonomastica di tre strade (Belgorodskyi Descent è stata convertita in Rescue Heroes Street, Belgorod Highway in Kharkiv Highway e il Moscow District in Saltovskyi District) e lo smantellamento della statua di Alexander Nevsky, eroe medievale di origine russa celebrato per le sue vittorie militari, la damnatio memoriae avviata da Kharkiv continua. Da qui ai prossimi mesi, infatti, saranno oltre 200 i toponimi stradali che verranno esaminati ed eventualmente modificati. «I richiami a quella determinata nazione non possono più rimanere. Tutti abbiamo visto cosa hanno fatto», ha dichiarato l’ingegnere Laryssa Vassylchenko, «è necessario eliminare qualsiasi traccia, anche la più piccola». Un punto di vista condiviso anche dai piani alti, come confermato dal portavoce del municipio cittadino, Yury Sidorenko: «È arrivato il momento di cambiare», ha spiegato ai giornalisti di AFP, «i nomi di vie e centri abitati che strizzano l’occhio alla Russia non saranno presenti su nessuna mappa di Kharkiv».

Un’operazione che richiede tempo e riflessione

Tuttavia, per quanto sembri semplice da mettere in pratica, nella realtà dei fatti non si tratta di un progetto così immediato. E, soprattutto, di un’incombenza da gestire con poca attenzione ed eccessiva fretta. «L’amministrazione locale vuole procedere con calma», ha aggiunto Sidorenko, «le denominazioni da discutere sono parecchie e la selezione richiederà del tempo perché non è altro che il frutto di un compromesso tra le autorità e la cittadinanza». Effettivamente, si tratta di un procedimento dalle mille implicazioni. Se, infatti, convertire il nome di ‘piazza Mosca’ o ‘viale Belgorod’ è abbastanza immediato, altre modifiche sono molto meno automatiche e richiedono maggiore riflessione. Basti pensare alla questione relativa alla ‘cancellazione’ dei nomi di scrittori e artisti russi (o che scrissero in russo) come Nikolai Gogol, Mikhail Bulgakov e Pyotr Ilyich Tchaikovsky che, tecnicamente, non hanno nulla a che fare con le dinamiche contemporanee.

Preservare o cancellare la memoria di scrittori e uomini di cultura?

In questo caso, le scuole di pensiero a confronto sono due: da un lato c’è chi sostiene che nazionalità e valore culturale non debbano confondersi, dall’altro chi prescinde dall’importanza del personaggio e ragiona solo in base al campanilismo. «Non ho nulla contro Alexander Pushkin», ha precisato un passante, «ma Pushkin Street è stata chiamata così per effetto dell’imperialismo russo. Ci hanno imposto il loro patrimonio culturale, i loro scrittori, tutto». In attesa di un passo dai vertici, a cambiare le cose ci ha già pensato qualcun altro: sul muro costellato di graffiti, poco sotto la targa, lo street artist Gamlet ha scritto ‘British street’ per ringraziare il sostegno del Regno Unito sin dall’inizio del conflitto.