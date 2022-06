Khaby Lame è il più seguito al mondo su TikTok: superata anche Charli D’Amelio

Alla fine ce l’ha fatta: Khaby Lame è ufficialmente l’utente più seguito al mondo su TikTok. Senegalese di nascita ma italiano di adozione, il 22enne ha superato Charli D’Amelio ed è diventato il primo al mondo per numero di followers sul social più seguito dai giovanissimi.

Khaby Lame è il più seguito su TikTok

Il sorpasso è avvenuto nella mattina italiana del 23 giugno, quando Khabi ha raggiunto quota 142,4 milioni di seguaci oltrepassando i 142,2 di Charli, a lungo regina della piattaforma e a capo, insieme alla sorella, di un impero che fattura decine di milioni di dollari l’anno. Ora il testimone di persona più seguita è passata al giovane che, su TikTok, ha iniziato a pubblicare due anni fa.

Tutto è infatti partito in piena pandemia quando, dopo essere stato licenziato dalla fabbrica di Chivasso dove si occupava di una macchina a controllo numerico per i filtri ad aria, ha cominciato a realizzare video con l’idea di fare ridere le persone. Un inizio per gioco, perché non sapeva cosa fare e come passare il tempo in un periodo in cui trovare un nuovo lavoro era un’impresa assai ardua.

E invece ci è riuscito, forse in un modo in cui non avrebbe mai immaginato. In breve tempo i suoi filmati hanno infatti riscosso un grande successo tanto da superare i numeri di Gianluca Vacchi e Chiara Ferragni e da fargli chiudere il 2021 con un +62% follower rispetto ai primi sei mesi dell’anno.

Quanto guadagna Khaby Lame

A gennaio 2022, i titolari dell’agenzia di talenti One Shot avevano messo in luce come diversi creatori di contenuti italiani riuscissero ormai a fatturare anche un milione di euro all’anno grazie alla popolarità su TikTok e come proprio Khaby fosse “ormai troppo grosso per l’Italia” (nel senso che “servono cifre troppo alte per ingaggiarlo“). Considerato che allora era ai livelli di Charli, che incassa più o meno 100 mila dollari per post sponsorizzato, è plausibile che la cifra salga ulteriormente dopo questo traguardo.