Khaby Lame, la cittadinanza ‘per concessione’ e lo scivolone di Sibilia

Il decreto è stato firmato e presto arriverà la chiamata in Comune per la notifica e il giuramento. Quel giorno Khaby Lame, 22 anni di cui 21 vissuti in Italia, a Chivasso, dove ha studiato e lavorato finché non ha perso il posto causa Covid, diventerà cittadino italiano. Forse lo Stato se la sarebbe presa ancora più comoda, se Lame non avesse messo a frutto il tempo libero da disoccupato per sbancare TikTok con irresistibili parodie dei tutorial che sono l’anello mancante fra i clip e le comiche dell’era del muto e gli hanno guadagnato 142 milioni di follower, record mondiale.

L’assurdità di negare il diritto alla cittadinanza

Ma questa riluttanza cominciava a creare qualche imbarazzo a livello internazionale: veniva rilevata con stupore in tutti gli articoli della stampa straniera dedicati a Khaby Lame, a cominciare dal pezzone apparso l’anno scorso sul New York Times, e la voce di Wikipedia in inglese lo definisce «senegalese social media personality based in Italy». Era ancora così ieri, quando Lame, diventato ufficialmente il personaggio più seguito al mondo su TikTok, era stato intervistato da Repubblica e per l’ennesima volta aveva sottolineato l’assurdità di queste resistenze: «Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per tanti anni ed è pulito non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me». Parole da incorniciare: il Khaby disoccupato e sconosciuto del 2019 doveva essere cittadino italiano tanto quanto il re di TikTok di oggi. E così pure tutti i Khaby e le Khaby che vanno a scuola insieme ai nostri figli e parlano la stessa lingua. È quel «non parlo solo per me» che rende la frase di Lame non una recriminazione, ma una protesta, una presa di posizione molto più grande di un singolo passaporto.

L’uscita infelice di Carlo Sibilia su Twitter

Ma a questo punto entra in scena il sottosegretario agli Interni, il pentastellato Carlo Sibilia. La cui storia personale, se vogliamo, è l’esatto contrario di quella del tiktoker: Lame deve la sua fama a brillanti clip in cui non dice una parola e ancora non ha ricevuto la cittadinanza italiana. Carlo Sibilia deve la sua fama a esternazioni in cui auspicava l’Italexit, il matrimonio multiplo o fra specie diverse, o metteva in dubbio lo sbarco sulla Luna, e ha ottenuto un Sottosegretario agli Interni. Sibilia deve avere letto l’intervista di Lame e ha sentito il bisogno di rispondere a stretto giro con un condiscendente tweet: «Caro Khaby Lame, volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza è già stato emanato i primi di giugno dal ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali. In bocca al lupo».

Caro @KhabyLame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della #cittadinanzaitaliana é stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo 🇮🇹 — Carlo Sibilia (@carlosibilia) June 24, 2022

Il «non parlo solo per me» meritava una replica sullo stesso piano

A parte la sintassi, la grammatica e quel «tranquillizzarti» al limite del gaslighting, manco Lame avesse fatto un’istericata a mezzo stampa, è un po’ come rispondere a uno che denuncia la fame nel mondo «sta’ calmo, fra poco ti arriverà una pizza via JustEat». Probabilmente Lame ha reagito con l’espressione a metà fra sconcerto e rassegnazione con cui chiude i suoi TikTok. Eppure lui l’aveva detto chiaramente: «Non parlo solo per me». Meritava una replica sullo stesso piano, non uno sprezzante spoiler della gentile concessione ad personam che il Viminale aveva in serbo per lui.

Che non sia meglio continuare a essere solo «based in Italy»?

Speriamo che Lame a questo punto non si domandi se è meglio continuare a essere solo «based in Italy» anziché cittadino di uno Stato che gli si rivolge come a un bambino lagnoso. E che crede di «tranquillizzarlo» aprendo solo per lui una porta che continua a tenere chiusa per tanti altri. Che hanno i suoi stessi diritti ma non 142 milioni di follower.