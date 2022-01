Kfc senza pollo: rivenditori costretti a toglierlo dai menù

Dopo le patatine fritte in Giappone, un’altra grande catena di fast food è costretta a fare i conti con la carenza di cibo. Problemi nella catena di approvvigionamento delle materie prime, così i rivenditori Kfc in Australia dovranno fronteggiare la crisi di pollo, piatto principe del marchio, ricorrendo a soluzioni estreme, ossia togliendo alcune voci dal menù. «Stiamo lavorando con i nostri molteplici fornitori per mitigare le conseguenze e dare ai clienti quanto chiedono», spiegano dal colosso del cibo veloce alla Cnn. Aggiungendo si tratti essenzialmente «degli effetti collaterali dei numerosi contagi del personale da Covid-19». Martedì l’allarme era stato lanciato anche da Ingham, fornitore di pollame di Kfc, che spiegava come «ci siano pochi impiegati disponibili e questo inevitabilmente si ripercuote sui volumi di produzione ed efficienza operativa». D’altronde la variante Omicron non conosce confini e non fa sconti: «Sta avendo un ruolo importante, purtroppo in negativo, sulle operazioni, la logistica, le prestazioni di vendita di Ingham in Australia, hanno annotato in un deposito di borsa».

Nel Regno Unito, ad agosto, anche Nando’s senza pollo

Ma la crisi non è solo nel Pacifico. Detto delle patatine fritte giapponesi, a causa della cui carenza sono state tolte dai menù del McDonald’s le porzioni medie e grandi. Ad agosto, nel Regno Unito, anche Nando’s famosa catena britannica si è ritrovata costretta a chiudere alcuni dei suoi ristoranti, non avendo a disposizione pollo a sufficienza per il piatto Peri peri, cavallo di battaglia del menù. Le scuse nei confronti dei clienti sono arrivate allora tramite Twitter, come la comunicazione del ritorno pollo.

We hereby declare the official return of PERi-PERi chicken to all Nando’s restaurants. Winner winner, actual-chicken-on-the-menu dinner. #ChickenIsBack pic.twitter.com/6HesE5W2dI — Nando’s (@NandosUK) August 21, 2021



Portando indietro le lancette del tempo, infine si arriva al primo lockdown, quando Taco Bell e Chick-fil-A, negli Stati Uniti, furono colpiti dalla carenza di ingredienti e dovettero ritirare numerose offerte precedentemente lanciate per i clienti.