Kevin Spacey perde il ricorso: dovrà risarcire i produttori di “House of cards”

L’attore statunitense Kevin Spacey, vincitore di due premi Oscar, dovrà sborsare circa 31 milioni di dollari alla società di produzione MRC che ha curato la realizzazione della serie “House of Cards” per la piattaforma di streaming Netflix. Si tratta di un risarcimento per le perdite subite in questi mesi a causa del danno creato dall’artista accusato di molestie sessuali verso alcuni componenti dello staff.

Kevin Spacey dovrà risarcire i produttori di”House of Cards”

Si tratta dell’ultima decisione di un giudice di Los Angeles che ha di fatto respinto il ricorso presentato da Spacey. Accusato per la prima volta di molestie sessuali nell’ottobre del 2017 e dichiaratosi sempre innocente, si era visto il suo contratto interrotto con conseguente danno materiale e d’immagine per l’azienda.

Dopo il licenziamento, vennero infatti inevitabilmente bloccate le riprese della sesta stagione dello show per permettere agli autori di riscrivere i copioni. Non senza conseguenze, considerata la rimozione del personaggio centrale, la riduzione da 13 a 8 episodi per rispettare le scadenze e una perdita pari a oltre 10 milioni di dollari. Di opinione diversa gli avvocati di Spacey, secondo cui la MRC aveva preso la decisione di interrompere il contratto prima che le accuse di molestie sessuali venissero formalizzate. Ad ogni modo, in tribunale l’attore non ha avuto la meglio e sarà costretto a pagare oltre 30 milioni di dollari.

La sentenza arriva dopo oltre tre anni di lite legale e un’udienza probatoria di otto giorni in cui altri tre arbitri privati hanno respinto l’appello di Spacey confermando all’unanimità la decisione nel mese di novembre.

Kevin Spacey escluso da un altro film

Inevitabili anche i danni per l’attore, che si è visto escludere da un altro set. Quest’anno avrebbe dovuto recitare sul set del film Gengis Khan, 1242: Gateway to the West ma, a causa di nuove accuse di molestie sessuale, è stato subito rimosso dal cast. Nel frattempo, invece, la produzione del thriller Peter Five Eight di Michael Zaiko Hall ha dichiarato che “i tuoi fan da tutto il mondo ti aspettano“.