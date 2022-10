La giuria ha deciso: Kevin Spacey non ha molestato Anthony Rapp nel 1986. Rapp aveva accusato Spacey di essergli saltato addosso durante una festa nel 1986, quando Rapp aveva 14 anni e Spacey ne aveva 26. Spacey aveva respinto le accuse e i suoi avvocati avevano accusato Rapp di essersi inventato l’intera vicenda perché geloso del maggiore successo del loro cliente.

Kevin Spacey assolto dalle accuse: «Non ha molestato Anthony Rapp»

La carriera di Spacey, attore di enorme successo, si era bruscamente interrotta dopo le notizie diffuse da Rapp e in seguito ad accuse di molestie da parte di altre persone per le quali dovrà affrontare un processo, nel Regno Unito. Durante il processo, Rapp aveva testimoniato dicendo di avere sentito la necessità di raccontare la propria storia nel 2017, quando erano di stretta attualità le iniziative legate al movimento #MeToo.

L’attore aveva raccontato una prima volta la propria versione dei fatti al sito BuzzFeed News alla fine di ottobre di cinque anni fa, spingendo Spacey a diffondere un comunicato con il quale si scusava per la vicenda e dichiarava per la prima volta pubblicamente di essere gay. In seguito l’attore si è pentito di aver inviato quella nota, aggiungendo di ritenere che all’epoca non si sarebbe dovuto scusare per qualcosa che non aveva fatto: «Non avrei mai fatto nulla per danneggiare la comunità gay».

La vicenda ricostruita

Il processo ha permesso di ricostruire parte di quanto accadde nel 1986, ma con alcune differenze nelle versioni fornite da Rapp e Spacey. Entrambi hanno detto che si erano incontrati nell’aprile del 1986 mentre lavoravano a Broadway e che si erano poi visti nuovamente una sera di maggio, in un camerino dietro le quinte di uno dei teatri della zona. Spacey aveva proposto a Rapp e a un suo amico di andare al ristorante e in un locale. All’epoca l’amico di Rapp aveva 19 anni e, durante la propria testimonianza, Spacey ha spiegato che provava una certa attrazione per lui.

Dopo il locale notturno, Spacey aveva invitato Rapp e l’amico nel suo appartamento a Manhattan per mostrar loro la vista e fargli conoscere il suo cane. Secondo Rapp, qualche tempo dopo, Spacey lo invitò a una festa nell’appartamento. Ci andò, ma non conoscendo nessuno decise di mettersi a guardare un po’ di televisione in una stanza da letto. Sempre secondo Rapp, a un certo punto arrivò Spacey apparentemente ubriaco, che lo prese di peso e lo mise sul letto coricandocisi poi sopra.

Spacey durante il processo aveva negato questa circostanza, dicendo di non avere mai invitato Rapp a una festa né di avere parlato con lui dopo la sera in cui l’aveva invitato a casa con l’amico. Gli avvocati di Spacey avevano inoltre mostrato alcuni documenti per dimostrare che all’epoca la casa del loro cliente fosse un monolocale, senza una camera da letto vera e propria.