Kevin Costner e Christine Baumgartner, divorzio dopo 19 anni di matrimonio

Dopo 19 anni di matrimonio, Kevin Costner e Christine Baugmartner hanno optato per il divorzio. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore tramite il suo portavoce, Arnold Robinson.

Il divorzio di Kevin Costner e Christine Baumgartner

La coppia ha deciso di dirsi addio dopo 19 anni di nozze e l’ha fatto sapere attraverso un comunicato stampa. Nella comunicazione si legge: «È con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio. Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e dei loro figli sia rispettata, mentre affrontano questo momento difficile». Una decisione alquanto inaspettata, visto che nelle settimane o mesi scorsi non era trapelato che ci potessero essere dei problemi in famiglia e tra i due. La loro sembrava un’unione solida e importante destinata a durare per sempre e invece, poco prima delle nozze di porcellana, la rottura.

Da parte di marito e moglie nessun altro tipo di commento oltre a questo comunicato, uscito per precedere le speculazioni circa la fine del loro matrimonio. Kevin Costner e Christine Baugmartner, sposati dal 2004, hanno due figli maschi di 14 e 15 anni, Cayden Wyatt e Hayes Logan, ma anche una femmina, di 12 anni, Grace Avery.

La loro storia d’amore

Kevin è un noto attore cinematografico, recentemente apparso sul piccolo schermo con la serie tv Yellowstone (vincitore di Oscar ed Emmy), lei invece è una ex modella e designer di borse. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 1998 e hanno deciso di sposarsi nel 2004. Le nozze si sono celebrate in un ranch americano in Colorado di proprietà dello stesso Costner. Per l’attore si tratta del suo secondo matrimonio dopo quello con Cindy Silva durato 16 anni e dal quale aveva avuto quattro figli: Liam, Annie, Joe e Lily, ormai adulti.