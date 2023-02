Kenya, vasto incendio a Watamu: turisti in fuga, distrutto un resort italiano

Un vasto incendio in Kenya, a Watamu, sta tenendo in apprensione non soltanto la cittadina keniota ma anche molti turisti italiani. Secondo quanto rivela il portale MalindiKenya.net, che è gestito da italiani, il rogo inizialmente è partito da un ristorante del centro città per poi raggiungere una struttura, il Barracuda Inn Resort. Si tratta di un’attività ricettiva a poca distanza delle spiagge del Kenya, molto frequentate da turisti provenienti dall’Italia e che ora si sarebbero dati alla fuga. Non sembrano esserci vittime ma il forte vento sta dando filo da torcere alle autorità e le fiamme continuano a divampare, propagandosi verso le case e i ristoranti della baia.

MalindiKenya.net: «Barracuda Inn Resort distrutto»

Secondo il portale MalindiKenya.net, il «devastante incendio a Watamu» ha devastato prima un ristorante all’interno del Lily Palm Resort e poi le strutture intorno. Il «Barracuda Inn Resort è stato quasi completamente distrutto, con molti turisti connazionali in fuga», spiegano sul portale. «Gli staff delle strutture alberghiere stanno cercando di domare le fiamme, mentre la polizia, allertata dall’assistente consolare Marco Cavalli, è chiamata ad arginare» ogni possibile azione di sciacallaggio. Interviene così anche l’ambasciata italiana a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e coordinata dall’Unità di crisi della Farnesina. Secondo alcune fonti locali, gli hotel completamente distrutti dalle fiamme sono attualmente 4.

A Watamu,in Kenya, incendio lungo una delle spiagge frequentate dai turisti italiani. Le fiamme hanno già devastato i resort italiani Barracuda e Mapango con i clienti che sono fuggiti in tempo cercando di recuperare le loro cose. Al momento non si segnalano feriti. pic.twitter.com/79LWz6BgkU — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 22, 2023

Un mese fa a Watamu l’incidente in barca: salvi sei italiani

Momento duro per il turismo a Watamu, città simbolo del Kenya e meta tra le preferiti dei turisti italiani. Appena un mese fa, una barca per escursioni con a bordo 40 persone si è ribaltata, investita da un onda. A bordo anche 6 italiani, che sarebbero riusciti ad arrivare a riva a nuoto, salvandosi.