Kenya, l’italiana in ostaggio di sospetti terroristi è stata liberata

Una cittadina italiana era stata presa in ostaggio in Kenya perché sospettata di terrorismo. Ora è stata liberata. A dirlo è la Farnesina, che non ha reso note le generalità della nostra connazionale.

Kenya, italiana in ostaggio: interviene l’ambasciata. Liberata

La donna era in possesso di un passaporto statunitense. Dei finti poliziotti l’avrebbero fermata e l’avrebbero presa in ostaggio, accusandola di terrorismo. Poi la donna è stata liberata dalle reali forze dell’ordine keniote su richiesta dell’ambasciata italiana nel Paese. Infatti, la connazionale era stata fermata da un posto di blocco che si trovava nella cittadina di Witu. L’ambasciata e l’Unità di crisi della Farnesina hanno offerto assistenza grazie al Console onorario di Malindi, Ivan Del Prete. L’operazione è avvenuta nella mattinata di giovedì 29 dicembre. Gli agenti kenioti che si muovevano da Garsen si sono scontrati con presunti miliziani di Al-Shabaab a un posto di blocco. In seguito, i miliziani si sarebbero dati alla fuga.

Gli agenti hanno così scoperto che all’interno del posto di blocco erano presenti quattro ostaggi, tra cui anche la nostra connazionale. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche due corpi. Stando a un ufficiale, i miliziani sarebbero fuggiti a bordo di quattro veicoli. Lo scorso 26 dicembre 2 persone erano state uccise e altre 10 ferite in seguito a un attacco di altri miliziani, che si presume siano sempre appartenenti al gruppo di Al-Shabaab. L’attacco è avvenuto una settimana dopo che la polizia era stata attaccata da un altro gruppo di miliziani nella cittadina di Garissa.

L’ambasciata italiana in Kenya avverte: non andare a Lamu

L’ambasciata italiana chiede ai cittadini italiani di non arrivare nella zona costiera della contea di Lamu. La zona è molto vicina al confine somalo e può essere colpita da attacchi terroristici.

La nostra connazionale è al sicuro.