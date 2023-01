Ken Block morto in un incidente in motoslitta: addio al pilota da rally

Addio Ken Block, il pilota di rally diventato leggenda grazie ai suoi video su Youtube, morto all’età di 55 anni a causa di un incidente in motoslitta nello Utah, nella contea di Wasatch. L’uomo lascia tre figli e la moglie Lucy.

Ken Block morto

Secondo quanto ricostruito, Ken stava guidando su un pendio molto ripido quando il mezzo si è ribaltato finendogli addosso. Un impatto che gli ha causato lesioni mortali e che ha vanificato ogni tentativo di rianimazione, avvenuto a poche ore di distanza dalla condivisione sul suo profilo Instagram dei primi momenti del 2023, vissuti sulla neve e con grande adrenalina come sempre. Questo l’annuncio dato dall’account di Hoonigans, il suo team: «È con il nostro più profondo rammarico che possiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento mentre sono in lutto».

Chi era

Diventato noto per le sue acrobazie – corse mozzafiato, salti altissimi, serpentine e traversate nel fuoco -, prima dell’avvento dei social i suoi video avevano ispirato videogiochi e film. Il filmato di esordio condiviso su YouTube, in cui guida una Impreza evitando ostacoli ed esibendosi nel nel “drifting” con le gomme in fumo, ha raccolto subito milioni di visualizzazioni. Episodio dopo episodio, la sua produzione è diventata sempre più raffinata e i suoi trick più spettacolari e rischiosi, tanto da rendere Block protagonista di show e serie tv e conteso dalle case automobilistiche per girare clip e presenziare a motoroshow ed eventi.

Oltre che appassionato di automobili, sport estremi e rally, l’uomo aveva anche un fiuto infallibile per gli affari e per le nuove tendenze. Nel 1994, insieme a Damon Way, aveva creato il marchio d’abbigliamento DC Shoes, poi acquistato da Quicksilver per 87 milioni di dollari.