Keanu Reeves torna alla musica: nuovo album con i suoi Dogstar

Come Johnny Depp con gli Hollywood Vampires, anche un’altra star di Hollywood vanta una propria band sulla scena rock. Si tratta di Keanu Reeves, pronto a riprendere in mano il basso con i suoi Dogstar. È infatti in arrivo un nuovo album della band canadese che, oltre all’attore di Matrix e John Wick, annovera anche Robert Mailhouse alla batteria e Bret Domrose alla chitarra e alla voce. «Eccitanti notizie presto in arrivo», ha postato il gruppo su Instagram assieme a una recente foto promozionale a Los Angeles. «Grazie per la vostra pazienza». L’ultimo lavoro risale al lontano 2000 con l’uscita di Happy Ending, cui seguirono diversi live fino al 2002. I nuovi brani dovrebbero arrivare entro l’estate, anticipati da un singolo accompagnato da un videoclip ufficiale. In programma anche un tour, anche se non sono disponibili ulteriori dettagli.

Dogstar, formazione e discografia della rockband di Keanu Reeves

«Non vediamo l’ora di condividere con voi le nuove canzoni», ha scritto la band sui social, ringraziando i fan. «Sono i brani più soddisfacenti che abbiamo mai scritto». La storia dei Dogstar ebbe inizio nel 1991, quando Keanu Reeves in un supermercato strinse amicizia con Robert Mailhouse. Uniti dalla passione per l’hockey su ghiaccio e la musica rock, i due decisero di mettere su una formazione e incidere dei brani. Bassista il primo, batterista il secondo, chiamarono con loro Gregg Miller come frontman e chitarrista e Bret Domrose alla chitarra solista. Il complesso originale durò però ben poco, dato che Miller abbandonò nel 1995 ancor prima di realizzare il primo disco.

Esibendosi come spalla di David Bowie e Bon Jovi, l’anno successivo pubblicarono, in stile post grunge e rock alternativo, l’Ep Quattro formaggi e l’album Out Little Visionary. Aiutati dalla carriera cinematografica di Reeves, che in quegli anni sbancava in sala con L’avvocato del diavolo e soprattutto Matrix, nel 1999 si esibirono persino al Festival musicale di Glastonbury. All’alba del nuovo millennio poi uscì negli store in loro secondo album, Happy Ending, cui seguì un tour mondiale. Dopo un concerto in Giappone, però, la band si sciolse e pochi anni dopo Keanu Reeves annunciò il suo ritiro dalla musica per dedicarsi a tempo pieno alla recitazione.