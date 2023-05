Kaze: età, vero nome, origini e biografia della spokerperson all’Eurovision 2023

Kaze è un’attrice e cantante italo africana. Il suo vero nome è Paola Gioia Kaze Formisano ed è nata a Nairobi, in Kenya, da madre africana del Burundi e padre napoletano. Fino all’età di 11 anni vive nello Stato Africano per poi trasferirsi, con la famiglia, a Terracina, in provincia di Latina. Sin da piccola è stata appassionata di musica e recitazione che segue in maniera amatoriale frequentando corsi di teatro e il coro parrocchiale.

Kaze: biografia e carriera

Dopo il diploma, si iscrive all’Università al corso di infermieristica e le sue prime esperienze lavorative sono proprio in questo ambito: inizia infatti a lavorare a Milano, città in cui vive ancora oggi, e affronta il Covid-19 in prima linea. Comincia nel mentre a muovere i primi passi nella musica e nella recitazione con il primo ruolo nel film italiano di Amazon Prime, Anni da cane, di Fabio Mollo. Firma un contratto con l’etichetta discografica Island Records e viene notata da alcuni pubblicitari che la vogliono per lo spot di Eni Live Station 2021. Nello stesso anno escono i suoi primi pezzi, Lasciami e Non c’è spazio per le foto, mentre ad aprile scorso è su Youtube con il video di Sad. Al suo attivo ha anche due partecipazioni a Sanremo Giovani, senza però arrivare in finale.

Continua ad alternare musica e recitazione tanto che a gennaio debutta in Call My Agent! su Sky, interpretando Sofia. Nel cast anche Paola Cortellesi, Matilda De Angelis e Pierfrancesco Favino. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, si conosce molto poco. L’artista ha confidato sui social di avere un fidanzato di cui, però, non ha rivelato il nome.

L’esperienza come spokesperson all’Eurovision 2023

Dal domani, martedì 9 maggio, sarà impegnata all’Eurovision Song Contest 2023 (che si terrà a Liverpool fino al 13 maggio) in qualità di spokesperson. Annuncerà cioè i voti per l’Italia al posto di Carolina Di Domenico, che ha ricoperto il ruolo nelle precedenti due edizioni della kermesse.