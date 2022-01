Kazakistan, Tokayev dà l’ordine di uccidere: «Sparate sui manifestanti»

Da qualche giorno il Kazakistan è attraversato da violente rivolte, scoppiate a causa dell’aumento del prezzo del carburante. Le proteste sono scattate ad Almaty e poi si sono allargate al resto del Paese: decine i morti, almeno un migliaio i feriti, circa 2.000 gli arresti. Dopo aver dichiarato che l’ordine è stato per lo più ristabilito nel Paese, in un discorso alla nazione il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha autorizzato l’uso della forza letale contro i manifestanti «senza preavviso», escludendo qualsiasi negoziato con quelli che ha definito «terroristi».

Kazakistan, nessuna trattativa con i rivoltosi

Per reprimere i disordini scoppiati nel Paese, il governo kazako si sta avvalendo dell’aiuto di truppe di peacekeeping russe, ma anche di milizie provenienti da Armenia, Bielorussia, Kirghizistan e Tagikistan. «Le forze dell’ordine stanno lavorando duramente in tutte le regioni», ha detto Tokayev in un comunicato, aggiungendo che le operazioni di sicurezza continueranno «fino alla distruzione totale dei militanti». Il presidente, come detto, ha autorizzato le truppe presenti nel Paese a sparare per uccidere contro i manifestanti, nell’ambito di una «vasta operazione antiterrorismo» per sedare i rivoltosi. Nelle violente proteste di questi giorni sono morte almeno 26 persone. «Quali trattative si possono tenere con criminali, assassini?», ha detto Tokayev.

Kazakistan, l’occhio vigile degli Stati Uniti

Più che di proteste improvvisate, il Kazakistan è vittima di un attacco di gruppi terroristi addestrati e guidati da potenze straniere. Questo il pensiero del presidente Tokayev. Ed è sulla stessa lunghezza d’onda Mosca, che parla di «formazioni armate organizzate» all’opera in Kazakistan, con lo scopo di «minare la sicurezza e l’integrità» di quella che è considerata la più prospera tra le ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale, da sempre alleata della Russia. La situazione è sicuramente preoccupante ed è tenuta d’occhio dagli States, preoccupati da ciò che potrebbero fare le truppe russe, come ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price: «Gli Stati Uniti e il mondo intero monitorano tutte le eventuali violazioni dei diritti umani. E sorvegliamo anche eventuali azioni che possano gettare le basi per una presa di controllo delle istituzioni del Kazakistan».