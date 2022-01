In Kazakistan è tornata la quiete. Almeno per ora. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha ristabilito l’ordine dopo 10 giorni di caos che hanno sconvolto il Paese. Il clan del leader storico Nursultan Nazarbayev è stato emarginato, il nuovo governo ha calmierato i prezzi del Gpl che avevano acceso la miccia delle proteste sociali, le truppe della Csto, l’organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva guidate dalla Russia, sono, a detta del capo di Stato, già sul piede della ripartenza. La versione di Tokayev, sposata da Mosca, è stata quella di un tentativo di golpe, organizzato da una non meglio identificata regia esterna, per cui alla fine dei conti sia il presidente kazako che quello russo di possono dire soddisfatti dell’esito della vicenda, che rimane però piena di punti oscuri.

Il Kazakistan e l’alleanza Mosca-Pechino in Asia centrale

Sul lato interno, gli equilibri paiono essere mutati a favore del gruppo di Tokayev, ma è ancora presto per dire se si tratta di una situazione duratura. Il sistema politico kazako, basato sulle divisioni di clan che ricalcano quelle della società, vecchie di secoli e sopravvissute alla Russia degli zar e all’Unione sovietica, è complicato da decifrare, soprattutto nei momenti in cui alle sfaccettature storiche si sovrappongono le differenze del presente e gli attori esterni, come accaduto appunto durante l’ultimo episodio, comunque lo sia sia voluto qualificare, putsch organizzato o rivoluzione spontanea che fosse. Sul versante esterno, l’intervento della Csto supportato dalla Cina ha ribadito il fatto che Mosca e Pechino sono i player principali in Asia centrale e gli Stati Uniti, anche dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan, rimangono sulla difensiva, sempre per il momento.

Gli autocrati e gli interessi occidentali nell’area

La stabilità kazaka dal 1991 a oggi, il sistema autocratico di Nazarbayev costruito e sviluppatosi negli ultimi 30 anni ha però radici diverse, che non sono solo quelle delle potenze regionali da sempre interessate a buoni rapporti di vicinato e a eventuali cambiamenti graduali, ma proprio quelle degli attori occidentali, gli stessi che scoprono autoritarismo, corruzione e repressione dei diritti civili solo quando fa comodo. Nel caso del Kazakistan, come in quello parallelo dell’Azerbaijan, nel Caucaso – dove dal crollo dell’Urss il clan Aliyev ha costruito una sorta di monarchia ereditaria unica in tutto lo spazio postsovietico – l’evidenza balza agli occhi. Chi ha tenuto insomma in piedi questi Stati ricchi di gas e petrolio e altre risorse naturali, dove la corruzione è stata funzionale alla sopravvivenza di sistemi che hanno favorito le élite al potere ed emarginato la gran parte della popolazione, democrazie di facciata e dittature di fatto?

Per avere la risposta basta guardare che strada hanno preso gli idrocarburi di cui sopra e soprattutto che ha investito per oltre un quarto di secolo in Kazakistan, facendo affari con Nazarbayev & Company. E allora si scopre che da 1991 sono arrivati ad Almaty prima (capitale fino al 1997) e ad Astana (Nursultan) dopo, quasi 400 miliardi di dollari, di provenienza in larga parte occidentale, dai Paesi Bassi alla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti all’Italia, passando anche per la Svizzera. Anche Russia e Cina, mercati importanti più che altro per l’export kazako, hanno investito direttamente, ma in maniera molto inferiore. In prima fila l’industria energetica, con i grandi progetti nel Caspio, ma anche quella dell’uranio e terre rare.

Negli ultimi 20 anni il maggior investitore straniero in Kazakistan è stata l’Olanda

Negli ultimi 20 anni, prima dell’arrivo della pandemia, il maggiore investitore straniero in Kazakistan è stata di gran lunga l’Olanda (90 miliardi di dollari dal 1991 al 2019), seguita da Usa e Svizzera, trio che da solo ha sempre realizzato più del 50 per cento degli investimenti diretti. Tokayev, a fine novembre 2021, nel suo ultimo viaggio all’estero prima della rivoluzione, è stato accolto a braccia aperte a Ginevra dove ha firmato nuovi accordi per l‘accesso delle imprese svizzere nel mercato kazako. Il Kazakistan di Nazarbayev ha avuto sulla piazza internazionale anche avvocati illustri, uno su tutti l’ex premier britannico Tony Blair, che ha avuto più o meno lo stesso ruolo dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder alla corte di Vladimir Putin. È così che vanno le cose, quando ci sono in ballo interessi internazionali che calzano a pennello con quelli privati. C’è poco da stupirsi quindi se con questo mare di denaro l’ex repubblica sovietica è rimasta tra i Paesi più corrotti al mondo, secondo Transparency al posto numero 94 della classifica, al pari della Tanzania, migliore comunque di tutte le altre cugine centroasiatiche. Se del corrotto però si parla, sui presunti corruttori nessuno proferisce verbo.