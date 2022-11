Kazakistan, Putin si congratula per la vittoria di Tokayev alle elezioni

Con oltre l’81 per cento dei consensi Kassym-Jomart Tokayev è stato confermato presidente del Kazakistan. Una vittoria schiacciante alle elezioni anticipate dopo i disordini che lo scorso gennaio avevano infiammato il Paese a causa dell’aumento del carburante e del caro vita che erano costati la vita a 238 ipersone, almeno 3 mila gli arresti. Una situazione esplosiva che Tokayev aveva disinnescato con il pugno duro chiedendo tuttavia il supporto – simbolico – della Csto, l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva che, guidato dalla Russia, riunisce diverse repubbliche ex sovietiche.

I rapporti tra Kazakistan e Russia si erano incrinati dopo l’invasione dell’Ucraina

Vladimir Putin è stato tra i primi a congratularsi con l’alleato e vicino. «Il convincente mandato di fiducia dai concittadini, apre nuove opportunità per l’attuazione del corso di sviluppo nazionale che state portando avanti», ha dichiarato il leader del Cremlino in un comunicato. I rapporti tra Kazakistan e Russia, storicamente strettissimi, si erano incrinati dopo l‘invasione dell’Ucraina. Astana aveva cercato di mantenere una certa equidistanza tra Mosca, Pechino e l’Occidente. Lo scorso giugno, Tokayev durante una visita a San Pietroburgo aveva addirittura criticato la decisione di Putin di riconoscere le regioni separatiste ucraine. Acqua passata. Lunedì, il presidente russo, nel suo messaggio, ha sottolineato «il partenariato strategico e l’alleanza» tra i due Paesi, fondati su «amicizia, vicinato e rispetto reciproco». «Continueremo a lavorare insieme per migliorarli», ha aggiunto Putin.

Il tentato colpo di stato prima del voto e le critiche dell’Osce sul voto

Giovedì scorso, pochi giorni prima del voto, il governo kazako aveva dichiarato di aver sventato un colpo di stato orchestrato dai sostenitori dell’oppositore in esilio Mukhtar Ablyazov. Sette persone sono state arrestate con l’accusa di voler proclamare un governo provvisorio e di organizzare rivolte e attacchi agli edifici amministrativi e delle forze dell’ordine. Ablyazov, ex ministro dell’Energia condannato in contumacia per omicidio ed appropriazione indebita, aveva incoraggiato le proteste attraverso i propri canali social. Tokayev, 69 anni, è diventato presidente nel 2019, presentandosi come un leader riformatore capace di unire il Paese dopo il ‘regno’ di Nursultan Nazarbayev. Il rinnovamento è però rimasto lettera morta, come confermano le proteste scoppiate a gennaio. Tokayev in questa tornata elettorale anticipata ha affrontato cinque candidati semisconosciuti tanto che gli osservatori dell’Osce hanno messo in dubbio la regolarità del voto.