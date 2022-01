Kazakistan, in arrivo le truppe dalla Russia e dai paesi ex sovietici

Il governo del Kazakistan riceverà presto un importante aiuto per proseguire nella repressione delle proteste scoppiate negli ultimi giorni. Sarà un’alleanza di paesi ex sovietici, con la Russia a fare da capofila, ad intervenire inviando le proprie milizie in terra kazaka. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev, dopo aver imposto lo stato di emergenza, pare aver chiesto l’aiuto agli ex alleati per ristabilire l’ordine dopo gli ultimi giorni. Il caos è scoppiato in ogni parte del paese dopo l’aumento dei prezzi del carburante e la risposta delle autorità è stata la repressione. Adesso arriveranno nel paese anche le truppe militari russe, armene, bielorusse e di Kirghizistan e Tagikistan.

Il CSTO annuncia l’invio di truppe

Il CSTO, l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, rappresenta l’alleanza militare di paesi ex sovietici di cui fanno parte anche Russia e Kazakistan. L’annuncio dell’organizzazione è arrivato nelle scorse ore: saranno inviate truppe per ripristinare l’ordine e far tornare il paese alla stabilità. A dichiararlo è stato il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan. Secondo quest’ultimo, le forze armate resteranno in Kazakistan per un tempo limitato. Dalla Russia hanno dichiarato che ci vorrà «circa un mese». L’obiettivo sarà quello di «contribuire a neutralizzare gli istigatori della violenza e mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche». Armenia, Bielorussia, Kirghizistan e Tagikistan sono gli altri paesi dell’organizzazione che stanno partecipando all’iniziativa. La prima parte dell’esercito russo sembra essere già in Kazakistan.

Kazakistan: le proteste e il tetto ai prezzi dell’energia

Le proteste in Kazakistan sono partite dopo il vertiginoso aumento dei prezzi del Gpl. Da martedì, i rivoltosi hanno invaso le strade del paese, scontrandosi con le forze di polizia kazake. Il governo ha annunciato che per 180 giorni sarà in vigore un nuovo tetto sui prezzi di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto. Ciò per non è bastato: le proteste continuano. Così la risposta è stata quella di sciogliere il governo, dichiarare lo stato di emergenza, imporre il coprifuoco e usare la violenza per reprimere ogni minimo focolaio. Da ieri è stato bloccato anche l’accesso a internet.

Kazakistan: difficile fare il conto delle vittime

Ad oggi appare complicato quantificare in modo certo quante siano le vittime degli scontri. Secondo la tv kazaka, sarebbero 12 i poliziotti uccisi e 353 i feriti ad Almaty. Tra le vittime, ci sarebbe anche un poliziotto decapitato. Tra i rivoltosi, invece, si parla di oltre mille feriti, di cui almeno 400 ospedalizzati e 62 in terapia intensiva. «Decine di assalitori sono stati eliminati e le loro identità stanno venendo stabilite», avrebbe dichiarato, invece, Saltanat Azirbek, portavoce della polizia. Intense le sparatorie nella notte.