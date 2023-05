Katia Ricciarelli, il matrimonio con Pippo Baudo: la storia e perché si sono lasciati

In molti pensavano che la loro storia d’amore sarebbe stata destinata a durare per sempre. Purtroppo però nei primi anni 2000 per Katia Ricciarelli e Pippo Baudo l’idillio si è interrotto. Nel 2004 la coppia ha infatti annunciato la separazione consensuale dopo più di 20 anni di matrimonio, con un divorzio che sarebbe poi stato ufficializzato tre anni dopo. Ma qual è la storia della soprano e del loro conduttore? Perché hanno deciso di lasciarsi? Ecco tutte le curiosità a riguardo.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: la loro storia d’amore

Prima di conoscere Pippo Baudio, Katia Ricciarelli era rimasta insieme per diversi anni al collega tenore José Carreras. Solo cinque mesi dopo la fine della relazione con lui la donna ritrovò l’amore fra le braccia del celeberrimo conduttore siciliano. Per entrambi fu un amore improvviso, travolgente, un colpo di fulmine vero e proprio che li avrebbe molto presto portati all’altare. La coppia ha infatti celebrato il proprio matrimonio nel 1986, il giorno del 40° compleanno di Ricciarelli. Una relazione, la loro, durata fino al 2004, l’anno della separazione definitiva. A proposito, la cantante ha rivelato proprio di recente i dettagli di quella decisione così tanto sofferta, della quale però non sembra essersi mai pentita.

Perché si sono lasciati?

Già in una vecchia intervista concessa a Io e te di Pierluigi Diaco, Katia Ricciarelli aveva raccontato di essere sempre stata particolarmente gelosa di Baudo che, a quanto pare, sembra l’abbia tradita almeno una volta. Questa presunta scappatella, in realtà, non dovrebbe essere stata la reale causa della fine della loro storia d’amore. Parlando a Fanpage, infatti, la cantante aveva rivelato, non senza una punta di amarezza: «Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo. Ma dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare. Il dialogo è fondamentale».