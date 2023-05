Katia Ricciarelli: età, dove vive, nuovo fidanzato e figli

Katia RIcciarelli, nata a Rovigo il 18 gennaio 1946 (oggi 77enne) è una dei soprano più celebri e apprezzati in Italia. L’artista ha alle spalle anche diverse partecipazioni a seguiti reality oltre ad un lungo matrimonio con l’ex marito Pippo Baudo. Ecco di cosa si occupa oggi e a che punto è la sua vita sentimentale.

Katia Ricciarelli: dove vive e cosa fa oggi

Ricciarelli, che ha studiato presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ha fatto il suo debutto su un palco con La Bohème nel 1969. La sua vera consacrazione, tuttavia, è arrivata soltanto due anni dopo con la vittoria del Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai.

Grazie ad una carriera straordinaria nei teatri e nelle arene più importanti del mondo, spalmata su ormai 5 decenni, la cantante è riuscita a racimolare un importante patrimonio che oggi le permette di vivere in un casa che sarebbe riduttivo definire lussuosa, situata nella Capitale. Qualche dettaglio di questa sua enorme villa è possibile intuirlo da una serie di suggestivi scatti che la cantante di tanto in tanto condivide sui suoi profili social. Nell’abitazione c’è per esempio un grande salone con un pianoforte a coda dove spesso si intrattiene, sovente accompagnata dal suo fidato cagnolino Ciuffy. La stanza, tra le altre cose, vanta un raffinato parquet e una vista mozzafiato su un rigoglioso terrazzo ricco di piante.

Katia Ricciarelli, ad ogni modo, è proprietaria anche di un’altra casa dove a volte si reca alla ricerca di relax: la magione si trova a Bardolino, con vista sullo splendido Lago di Garda.

Katia Ricciarelli: figli e attuale fidanzato

Per diversi anni, la soprano è stata legata sentimentalmente al collega José Carreras, per poi sposare nel 1986 Pippo Baudo, con cui è rimasta insieme fino al 2004, anno della separazione (il divorzio è arrivato tre anni dopo). Katia Ricciarelli, che non ha mai avuto figli, ha rivelato all’interno della casa del Grande Fratello Vip di volersi sposare di nuovo. Alcuni pensavano che l’uomo della sua vita fosse Renato Castioni, ma l’artista ha confermato che è solo un amico. Non si conoscono dunque dettagli sull’identità del suo (presunto) nuovo amore.