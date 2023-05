Katia Noventa: età, compagno, Paolo Berlusconi e Fiorello

Katia Noventa (nata a Padova il 24 novembre 1966, oggi ha 56 anni) è stata una delle più apprezzate soubrette e presentatrici della televisione italiana negli anni ’90. Oggi piuttosto distante dal mondo dello spettacolo, si è di recente buttata anche nel mondo della politica. Ecco tutte le curiosità su di lei.

Chi è Katia Noventa: biografia e carriera

Forse non tutti sanno che Noventa vanta nel suo curriculum anche una laurea in pedagogia, che però non ha mai avuto occasione di sfruttare. I suoi primissimi passi nel mondo del lavoro li muove infatti in un altro settore, quello del giornalismo televisivo, lavorando però in parallelo anche come modella e indossatrice alla luce del suo indubbio fascino. Dopo aver collaborato con brand molto importanti del calibro di Valentino, Armani, Versace, Blumarine, Renato Balestra e molti altri ancora, riesce ad ottenere un importante ingaggio sul piccolo schermo al fianco di Mike Bongiorno nella trasmissione Telemike del 1982.

Il programma con Mike Bongiorno le aprirà molte, importanti porte, come il celebre Karaoke di Fiorello, che condurrà insieme a lui dal 1992 al 1994, mentre dal 1995 al 1996 condurrà Re per una notte insieme al compianto Gigi Sabani. Gli anni 2000 si apriranno con un altro prestigioso impegno tv, la conduzione di Vivere meglio su Rete 4 insieme a Fabrizio Trecca, anche se ben presto tornerà a coltivare la sua passione originaria, il giornalismo.

Dal 2008 diventa infatti giornalista pubblicista, riuscendo ad avere l’occasione di intervistare importanti personaggi del calibro di Fidel Castro, Silvio Berlusconi e il Dalai Lama per Chi e Il Giornale. Saranno questi per lei anni ricchi di collaborazioni in Rai (si pensi in particolare alle sue partecipazioni a Domenica In o ancora UnoMattina).

La relazione con Paolo Berlusconi e la vita privata

Più di recente, Katia Noventa si è avvicinata al mondo della politica candidandosi alle elezioni regionali in Veneto nel 2020, nella lista di Luca Zaia per la circoscrizione di Padova. In passato, inoltre, è stata legata sentimentalmente a Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, a cui è rimasta insieme dal 1993 al 2000.

Alle spalle, inoltre, Katia Noventa ha anche un’altra importante storia d’amore con l’ex conduttore de La Vita in Diretta Michele Cucuzza: i due sono rimasti insieme fino al 2001.