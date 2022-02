Katia Follesa, chi sono il marito e la figlia? Qual è la sua dieta?

Katia Follesa è una comica molto apprezzata in Italia. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? La concorrente di LOL è sposata con un collega e ha una figlia. Ecco chi è il marito di Katia Follesa.

Chi è il marito di Katia Follesa?

Il compagno di Katia Follesa è Angelo Pisani, noto comico italiano. Dopo un diploma in ragioneria ed essersi iscritto alla facoltà di Lingue Straniere all’Università, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo accanto all’amico di vecchia data Marco Silvestri. Con lui ha frequentato il Laboratorio Scaldasole di Milano, per poi mettere in piedi il duo comico Pali e Dispari che li ha portati al successo.

La coppia infatti è approdata alla trasmissione Zelig, per la quale Silvestri e Pisani hanno preparato spettacoli per ben 10 edizioni. Si ricordano Capsula e Nucleo, due neuroni a piede libero, Convivo confuso… ma convivo e Bella Kumpa. Nel frattempo Pisani si è esibito anche al teatro con gli spettacoli: Siamo rimasti sotto e Appoggiati scomodi.

Come si sono conosciuti Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno iniziato a frequentarsi nel 1999. La seconda classificata di LOL ha raccontato che è stata lei a fare il primo passo con il compagno. Era sua fan e lo seguiva costantemente a Zelig. Katia l’ha cercato per chiedergli l’autografo (che conserva ancora oggi) e a poco a poco è riuscita ad ottenere un appuntamento. Un momento magico per entrambi al quale sono seguiti litigi, incomprensioni e distanze.

“L’ho inseguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta. Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”.

La figlia della coppia di comici

La coppia ha anche una figlia, Agata, nata nel 2010. Anche se l’unione dei due è solida, non sempre è stata rose e fiori. Più volte hanno parlato di matrimonio in televisione, ma non sono mai riusciti ad organizzarlo, apparentemente per troppi impegni lavorativi. Intanto, come ha rivelato la stessa Follesa, la famiglia non conduce una vita da vip. Niente auto lussuose, ville e gioielli: Katia e Angelo sono molto umili e non hanno manie di grandezza.