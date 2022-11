Kate Winslet paga una bolletta da quasi 20 mila euro a una mamma in difficoltà

Kate Winslet paga una bolletta da circa 20 mila euro – 17 mila sterline – a una donna inglese madre di 4 figli. L’attrice scozzese – nota tra le altre pellicole anche per il film Titanic – non ha mancato di dare sostegno a una donna che le aveva chiesto aiuto per via del caro energia.

Kate Winslet, la bolletta pagata a famiglia sfortunata

La beneficiaria è Carlynne Hunter. La donna, sola e con quattro figli, deve anche affrontare la grave disabilità di una di loro, di soli 12 anni. La 49enne aveva organizzato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per dare la possibilità alla figlia di sopravvivere. Infatti, la piccola è attaccata alle macchine e questo è per lei l’unico modo per sopravvivere. Queste macchine, però, hanno bisogno della corrente elettrica. Così le bollette della famiglia si sono triplicate. La donna ha quindi organizzato questa campagna pur di salvare la vita della figlia.

Kate non ci avrebbe pensato due volte e avrebbe coperto interamente l’importo richiesto dalla raccolta fondi, chiudendola. Carolynne aveva poi ricevuto la notifica da parte della piattaforma. La mamma scozzese ha quindi scoperto che la donazione era di «Kate Winslet e famiglia», come indicava la notifica.

La bolletta pagata come gesto solidale

La piccola si chiama Freya e ha una grave paralisi cerebrale. Ha bisogno di un costante apporto di ossigeno per problemi respiratori. La mamma scozzese ha rilasciato poi un’intervista alla BBC per ringraziare l’attrice. «Il nostro viaggio come famiglia è stato molto traumatico e mi sento finita a questo punto della mia vita. Quando ho sentito dei soldi sono scoppiata in lacrime, ho pensato che non fosse nemmeno reale» ha spiegato Carolynne.

«Sarò aiutata, ma che ne sarà degli altri? A pagare doveva essere il governo, a cui chiedo di fare la cosa giusta» ha concluso la signora.