Kate Middleton come Diana alla prima di 007

Una vera Bond Lady. Kate Middleton in abito da sera alla prima londinese di No Time To Die era splendida. Era da molto tempo che Kate non si mostrava in pubblico tanto elegante e solare. A causa della pandemia gli impegni della royal family sono stati ridotti all’osso. Il contesto socio sanitario mondiale non permetteva, inoltre, cadute di stile in termini d’immagine. Kate per tutto l’anno è stata sobria e compita come si addice a una futura regina. Ora, però, che il peggio parrebbe essere passato la Duchessa col marito William e i suoceri Carlo e Camilla ha falcato il red carpet della Royal Albert Hall.

Il vestito di Kate Middleton alla prima di No Time To Die

Indosso aveva un abito lungo d’oro firmato Jenny Packham. Si tratta di uno dei brand preferiti da Kate. Il capo, in tulle, è arricchito di organza e paillettes d’oro. Lo scollo a V disegna la cornice di un décolleté appena accennato e la linea arricciata in vita sottolinea la silhouette filiforme della Duchessa. La cappa a mantello completa il tutto. Oltre a essere un vestito di rara bellezza ed eleganza in perfetto stile “Bond” l’abito di Kate nasconde un significato segreto.

Kate come Lady D nel 1985

La linea del prezioso capo sembra ispirata all’abito vintage indossato da Lady Diana nel 1985 alla premiére di A view to kill. Allora, la Principessa si presentò con un lungo vestito plissettato, d’argento, con scarpe metal coordinate. La royal family, del resto, ha sempre avuto una grande passione per l’agente segreto più famoso del Regno e non ha mai mancato le premiere delle pellicole ispirate alla saga di Ian Flaming. Mentre al servizio di Sua Maestà, nel 1985 c’era il James Bond interpretato da Roger Moore questa volta, per il quinto episodio di seguito, c’è l’agente 007 Daniel Craig.

Craig e la passione per Kate

Secondo la stampa inglese Daniel Craig sarebbe rimasto folgorato dalla bellezza di Kate alla quale avrebbe detto: «Duchessa, è adorabile». Secondo quanto riporta il Daily Mail, Daniel Craig si sarebbe rivolto così alla moglie di William. Un modo di approcciarsi alla futura Regina forse troppo confidenziale, ma si sa, a James Bond tutto è permesso.