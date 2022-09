Kate Middleton, ai funerali della Regina la stessa collana indossata da Lady D

In occasione dei funerali della Regina Elisabetta, celebratisi all’Abbazia di Westminster nella mattinata di lunedì 19 settembre, Kate Middleton non ha mancato di dedicare un tributo prezioso alla sovrana indossando la collana che lega le donne della monarchia. La Principessa del Galles aveva omaggiato Her Majesty anche nei precedenti eventi funebri, prima con un paio di orecchini pendenti (appartenuti un tempo alla regina) e poi con la spilla in diamanti e perle sfoggiata da Elisabetta in un viaggio in Corea del Sud nel 1999.

Kate Middleton: la collana indossata a Funerali della Regina

Quello indossato durante la cerimonia è un collier di perle a quattro fili con chiusura centrale a fermaglio di diamanti facente parte della collezione personale di Elisabetta II. Un gioiello che, anni prima, quest’ultima aveva fatto realizzare personalmente con perle che le erano state regalate dal governo giapponese e che aveva indossato in diverse occasioni, tra cui un banchetto di fidanzamento in Bangladesh nel 1983.

Ma, osservando le storiche fotografie reali, si può notare che la stessa collana era stata indossata anche da Lady Diana ad un ricevimento reale offerto dalla regina Beatrice e dal principe Claus dei Paesi Bassi all’Hampton Court Palace (1982) e da altre donne in vista appartenenti alla Royal Family.

Un diadema, chiamato Four Row Japanese Pearl Choker, che si può dunque considerare un simbolo della corona, sfoggiato di volta in volta da membri della casata nelle celebrazioni più importanti – la stessa regina l’aveva indossato anche per il 70esimo compleanno di Margaret Thatcher (1995).

Cosa rappresentano le perle

Il fatto che Kate abbia deciso di indossarlo in questa occasione ha assunto un doppio valore simbolico: un ricordo del Principe Filippo, dato che si tratta del medesimo prezioso sfoggiato durante i suoi funerali celebratisi il 17 aprile 2021, ma anche un omaggio all’indimenticata principessa del popolo nonché sua suocera.

Le perle, d’altronde, sono sinonimo di purezza, classe ed eleganza, molto amate da Lilibeth che non vi ha mai voluto rinunciare. Come spiegato da Arseiny Budrevich, fondatore del Budrevich Fine Jewellery Studio, per lei rappresentavano «le virtù aristocratiche della liberalità, della magnificenza e della generosità».