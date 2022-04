Kate e William oggi a 11 anni dal matrimonio: tutta la loro storia, figli e come si sono conosciuti

Il 29 aprile 2022 William e Kate celebrano il loro 11° anniversario di matrimonio. Ma come si è conosciuta la coppia regale? Qual è la storia del loro amore? Scopriamolo insieme.

William e Kate come si sono conosciuti?

William e Kate sono una coppia dal lontano 2003 e, nonostante abbiano attraversato periodi difficili e persino una breve rottura nel 2007, il loro sembra un matrimonio di grande successo. Dopo essersi sposati il 29 aprile 2011, hanno avuto tre figli.

Si sono conosciuti nel 2001, quando entrambi studiavano alla St. Andrew’s University, in Scozia: lei storia dell’arte e lui geografia. Tuttavia, l’amore tra i due non è subito scoccato. Per anni sono stati semplici buoni amici e compagni di studio, finché, si vocifera, si è tenuta una cena di beneficenza. Proprio durante l’evento, organizzato dalla St. Andrew’s University per i 600 anni dell’università presso la Middle Temple Hall di Londra, Kate avrebbe sfilato in abiti particolarmente succinti, facendo così notare la sua fine ma provocante bellezza a William.

Si dice che l’abito indossato da Kate fosse addirittura trasparente, che lasciasse intravedere la biancheria nera e che William fosse in prima fila. Le prime voci sull’inizio di una relazione tra i due risalgono al 2003 e sono state confermate nel 2004 quando hanno cominciato a circolare foto della loro vacanza romantica sugli sci in Svizzera, sullo Zermatt.

Il duca di Cambridge, più tardi, ha parlato dei suoi “ricordi felici” del periodo studentesco e ha descritto Kate, sua compagna di corso, come il suo “guru dell’arte”, sottolineando che “era molto più brava” di lui.

La breve rottura tra i fidanzati

I giornali britannici hanno diffuso la notizia nell’aprile 2007 della fine della relazione tra William e Kate. I motivi presunti di questa rottura sono diversi e non confermati. Ciò che è certo è che nel luglio 2007, in occasione del concerto in memoria di Lady D, la coppia è apparsa nuovamente insieme. Da quel momento i due sono riusciti a trovare stabilità ed equilibrio.

Il matrimonio

Nell’ottobre 2010 è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio, che William ha rivolto a Kate durante una vacanza in Kenya. Il 29 aprile 2011 i due sono finalmente convolati a nozze nell’abbazia di Westminster a Londra, con una cerimonia che ha lasciato col fiato sospeso non solo il popolo britannico.

Il matrimonio è stato arricchito da tre figli: George, nato il 22 luglio 2013 e terzo nella linea di successione al trono britannico, Charlotte, nata il 2 maggio 2015 e il piccolo Louis, nato il 23 aprile 2018.