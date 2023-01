Kasia Smutniak: marito, film e figli dell’attrice polacca

Katia Smutniak: carriera, marito, film, figli e altre curiosità sull’attrice che vedremo stasera con la pellicola Allacciate le cinture. In questo film, l’attrice collabora anche con Francesco Arca.

La carriera

«Al cinema, togliere vuol dire dare. Perché girare un film non è recitare a teatro. La macchina da presa permette agli spettatori di essere ‘dentro’, di sentirsi quasi il personaggio che interpreti. Per me, entrare in un ruolo non è difficile. E nemmeno è difficile spiegarlo» spiegava l’attrice in un’intervista rilasciata a Il Riformista nel 2021. Classe ’79, la Smutniak è figlia di un generale dell’aeronautica militare polacca. A 16 anni prende anche lei il brevetto da pilota e, un anno dopo, inizia la sua prima carriera – da modella – partecipando a diversi concorsi di bellezza. Ottiene ingaggi da parte degli stilisti più importanti e viaggia per il mondo, fino ad arrivare – e restare – in Italia nel 1998. La sua carriera di attrice inizia nel 2000, con il film Al momento giusto.

Da quella prima pellicola ne seguono tantissime altre. Radio West, Caos calmo, Barbarossa, La passione, Tutti contro tutti, Benvenuto Presidente!,, Perfetti sconosciuti, Moglie e marito, Made in Italy e Allacciate le cinture. Una delle sue ultime interpretazioni è il film Il Colibrì. L’attrice partecipa anche a diverse fiction per il grande pubblico, come Diavoli e Volare – la storia di Domenico Modugno.

Kasia Smutniak in Allacciate le cinture: marito, film e figli dell’attrice

Il primo amore di Kasia Smutniak è stato Pietro Taricone, da cui ha avuto la figlia Sophie. Dopo la morte di Taricone, avvenuta il 29 giugno 2010, l’attrice ha una relazione con Domenico Procacci, con cui è legata da 19 anni. I due si sono sposati nel 2019 e hanno un figlio insieme, Leone.

L’attrice soffre anche di vitiligine. Questa malattia causa delle macchie scure sulla pelle, ma non sarebbe invalidante, anche se ha un importante impatto estetico.