Kasia Smutniak al fianco di Emma Bonino: «Il diritto all’aborto è in pericolo»

L’atipica campagna elettorale vissuta dall’Italia durante la lunga e calda estate passata è ormai agli sgoccioli. Nelle ultime settimane al fianco dei vip, o contro alcune idee e frasi particolari, si sono schierati anche un discreto numero di vip. Su tutti, è stata Chiara Ferragni a generare il maggior numero di reazioni, con il suo attacco a Giorgia Meloni sul tema dell’aborto nelle Marche e con l’invito a «far sentire la propria voce» al momento del voto il prossimo 25 settembre. Ieri, poi, è stato il momento di Giorgio Pasotti. L’attore ha difeso la leader di Fratelli d’Italia, parlando degli artisti che dichiarano di essere di sinistra e dell’astensionismo. Oggi, invece, è toccato a Kasia Smutniak. L’attrice ha scelto pubblicare un lungo post su Instagram per appoggiare Emma Bonino ed esprimere la propria posizione sul diritto all’aborto.

Il post di Kasia Smutniak: «Tutto mi sembra in pericolo»

Su Instagram Kasia Smutniak ha deciso di postare alcune foto, tra cui una con un montaggio di due donne. La prima è del 1978 e tiene un cartello con su scritto: «Abbiamo tutte abortito. Vogliamo il processo». La seconda è Emma Bonino e sul suo cartellone c’è scritto: «Abbiamo tutte abortito. Ora riparte il processo?». Un segnale chiaro da parte dell’ex attrice, che scrive: «Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto con i miei occhi quanto è facile perdere quei diritti che fino a poco fa davo per acquisiti. La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli… tutto mi sembra in pericolo».

Smutniak parla di donne, diritti e paura

Il post prosegue: «Basta vedere i fatti: la perdita del diritto all’aborto l’anno scorso nella mia Polonia, e qualche mese fa negli Stati Uniti, la costruzione del muro tra la Polonia e la Bielorussia, la negazione del diritto all’asilo e ai principali diritti umani con la vergognosa pratica dei respingimenti, la solitudine e la disperazione delle donne afgane rinchiuse in casa dal regime e dimenticate da noi da un giorno all’altro, gli applausi in senato quando veniva bocciato il Ddl Zan, e questa campagna elettorale fatta di urla che fanno paura… La lista è davvero troppo lunga. E la pazienza è poca oramai». Kasia Smutniak si era già espressa sul tema dell’aborto nel 2020, dopo la decisione della Polonia di dichiarare l’interruzione di gravidanza incostituzionale.