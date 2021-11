Dalle cene eleganti ai ristoranti eleganti. La nuova avventura di Karima el Maghroug, alias Ruby Rubacuori, è un locale chic in un quartiere benestante di Genova: il Life Albaro, che si presenta come «il primo Healthy Restaurant» della città della Lanterna. A raccontarlo è Il Fatto Quotidiano. La 29enne di origini marocchine lo ha aperto con il nuovo compagno Daniele Leo, 36enne pr e personal trainer, lo scorso maggio. Il ristorante offre, come recita il sito, una cucina «creativa ed equilibrata», piatti «buoni, originali e sani», ingredienti «biologici e selezionati» con un obiettivo «mangiare meglio per vivere meglio».

Il ristorante è intestato al compagno di El Maghroug Daniele Leo

Il ristorante è intestato a Leo, mentre Karima el Maghroug – che viene taggata nei tanti post su Instagram con il nome di @karimayazini – come scrive il quotidiano, compare al suo fianco solo come socia al 40 per cento della società al momento inattiva Kgd srl che si occupa di «presidi medico sanitari» e «erogazione di servizi in campo estetico dermatologico».

Tra i clienti, ex gieffine, ex Isola dei famosi e influencer

Come si vede scorrendo i social, il Life Albaro è frequentato da un nutrito popolo di vip televisivi, con nel curriculum edizioni del Grande Fratello o dell’Isola dei Famosi. Qualche nome? Francesca Cipriani, ma anche Serena Garitta, ex GF4, Zoe Cristofoli, influencer di Verona, Serena Gualinetti, ex ballerina dell’Eredità, Giulia Calcaterra, ex velina, Guendalina Canessa, ex GF 2017 ed ex di Daniele Interrante. Qualche sera fa, riporta sempre il Fatto, è stata avvistata una tavolata capitanata da Antonio Cassano e i suoi nuovi compagni di paddle.

Il ristorante a Playa del Carmen con l’ex marito Risso

Karima ha conosciuto l’attuale compagno Daniele Leo nel 2015 in discoteca, dopo la rottura con Luca Risso da cui ha avuto una figlia a Sofia Aida. Con Leo, colei che venne fatta passare per la nipote di Mubarak lo scorso settembre era stata paparazzata da Oggi tra le onde del greco mar di Mikonos. Prima di tornare in Italia, Karima aveva passato un lungo periodo in Messico dove con Risso aveva aperto Casa Sofia, ristorante, bar e pizzeria all’interno di un centro commerciale di Playa del Carmen.