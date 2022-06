Karen Kokeshi aggredita e rapinata a Milano

Karen Rebecca Casiraghi, conosciuta come Karen Kokeshi e celebre youtuber e scrittrice, è stata aggredita e rapinata mentre tornava a casa. A denunciarlo è stata lei stessa, raccontando poi tutto sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, la 27enne originaria di Verona ha parlato della vicenda, sconvolta per il furto subito e mostrando le gambe escoriate dopo la brutta caduta durante la breve colluttazione. Dal suo racconto si evince che ieri sera, 31 maggio, è stata avvicinata a Milano da due uomini, che l’hanno spinta sul marciapiede per rubarle lo smartphone con cui la ragazza consultava le mappe.

Karen Kokeshi rapinata a Milano

La youtuber e scrittrice, celebre sui social e compagna di Fabio Rovazzi, ha raccontato quanto le è successo nella sera del 31 maggio. Sconvolta e tremante, ha affidato le proprie parole a Instagram: «Due uomini mi hanno lanciato sul marciapiede e strappato il telefono dalle mani – lo stavo usando per orientarmi. Ero terrorizzata. Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando». La giovane influencer ha spiegato di essere in procinto di rientrare a casa dopo una «visita medica», quando è stata avvicinata dai due rapinatori, che dopo averla spinta l’hanno osservata per tutto il tempo mentre salivano in macchina. «non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi male. Non mi era mai capitata una cosa simile».

Chi è Karen Casiraghi

Karen Rebecca Casiraghi, conosciuta come Karen Kokeshi, ha 27 anni ed è di origini venete. La sua carriera da influencer e youtuber è partita anni fa, quando sul suo canale comincia a recensire sigarette elettroniche e parlare del mondo dello svapo, conquistando una discreta fama. Sei anni fa, poi, è arrivata a Roma, consacrando la propria carriera nello spettacolo. Poi il reality Svapo Battle, nel 2017, in cui l’obiettivo era quello di creare il miglior liquido possibile. Dal 2019 è fidanzata con Fabio Rovazzi. Successivamente è entrata a far parte dell’agenzia di Fedez, la NewTopia, che gestisce anche gli interessi del cantante. Appena tre mesi e mezzo fa, Karen ha pubblicato Eva Sbagliata, il suo primo libro.